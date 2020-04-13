Сергей Кивалов взял под патронат Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре

Партию многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия», получил Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Маски привез и передал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

Потребность в этих средствах защиты есть как у персонала, так и у подопечных Дома милосердия. До этого здесь использовали одноразовые маски, которые после использования утилизируются. Запасы быстро заканчиваются, поэтому многоразовые тканевые маски стали большой подмогой для всего коллектива.

В Доме милосердия Сергея Кивалова встретили с большой радостью. Настоятельница монастыря матушка Серафима рассказала, что во многом существование этой обители стало возможно именно благодаря его помощи.

У меня сохранились архивные кадры, где мы поднимаемся по лестнице на второй этаж, когда здесь еще ничего не было. Буквально на камнях, на кирпичах возле груды строительного материала мы говорим о будущем, мечтаем о том, когда этот Дом милосердия распахнет свои двери. И, вот, пожалуйста, он функционирует уже 21 год. Здесь находится более 130 человек и то, что вы сейчас оказали нам такую помощь, для нас очень важно и символично,

- рассказывает матушка Серафима.

Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь был основан еще в 1835-м году генерал-губернатором графом Михаилом Воронцовым. С приходом советской власти монастырь был закрыт, а в 60-х годах его территория была передана городской туберкулезной больнице. Возрождение обители началось только в 90-х. К тому времени территория была полностью заброшена, корпуса полуразрушены, а сквозь зияющие дыры прогнившей крыши росли деревья и трава.

Я тогда был депутатом Жовтневого райсовета, а матушка Серафима выступала у нас на сессии и просила, чтобы мы передали эти развилины именно Дому милосердия и женскому монастырю. Сегодня прошло уже много лет, к религии стали относиться по-другому, а тогда это выступление перед депутатами райсовета произвело на нас неизгладимое впечатление, убедило нас, что это необходимо сделать,

- вспоминает Сергей Кивалов.

Сначала матушка Серафима организовала при монастыре обеды для нуждающихся. Каждый день сюда приходили сотни людей, нуждающихся в помощи.

Самый главный организатор и в строительстве, и в целом в организации этого Дома милосердия, конечно, это матушка Серафима. Мы помогали, кто чем может, но организовать и сделать все это могут только люди, которые умеют чувствовать боль другого человека. Здесь находят приют люди, которые не имеют семьи, не имеют возможности лечиться, брошенные, от которых отказались и родные, и государство, они не знают, куда идти, очень часто обреченные люди, и их принимает Дом милосердия. Хочу высказать вам особые слова благодарности за все, что вы сделали и все, что вы делаете. На таких как вы держится наша православная вера, на таких как вы держится наша земля. У вас есть чувство сострадание, и вы все делаете с любовью, поэтому у вас все получается,

- отметил Сергей Кивалов.

Большинство подопечных Дома милосердия – пожилые и беспомощные люди, большая часть из них - лежачие больные, которые требуют серьезного ухода. Многие из них не имеют родных, от кого-то отказались родственники, бывает, что беспомощных людей, без документов просто подкидывают под стены монастыря. В Доме милосердия им оказывают полиативную и хосписную помощь. Здесь созданы все условия для того, чтобы обездоленные не чувствовали себя одинокими.

Пожилые люди живут в светлых уютных кельях по 2-4 человека. Везде царят чистота и порядок. Нянечки обеспечивают круглосуточный уход. Так же дежурят врачи и медсестры. Кроме того, подопечные получают полноценное питание. При монастыре даже пекут собственный хлеб. Но особенно впечатляет любовь и внимание, с которой персонал Дома милосердия относится к подопечным.

Сергей Кивалов также предложил помочь Дому милосердия с медицинским обслуживанием. В Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета собраны лучшие специалисты по всем отраслям медицины - врачи, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Кроме общего обследования, подопечные Дома милосердия смогут также пройти тест на коронавирус. Для этого, по словам Сергея Кивалова, можно организовать выездное тестирование, учитывая общее состояние подопечных.

Мы много слышали о той колоссальной работе, которую Вы делаете, и за это мы Вам очень благодарны. Потому что сейчас, когда людей охватывает ужас и паника, Ваши действия как раз всех нас успокаивают. Оказывается, у нас есть очень мощный медицинский центр, мы видели по телевизору, как там обустраивается помещение, закупается техника в срочном порядке, и мы знаем, что у Вас появились и тесты. Мы хотели бы действительно быть под Вашим патронатом. Наш Дом милосердия действительно очень нуждается, и мы Вас просим об этом, чтобы Одесский мединститут Международного гуманитарного университета действительно помогал подопечным нашего Дома милосердия,

- отметила матушка Серафима.

Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, созданный на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Медицинская клиника при Одесском мединституте Международного гуманитарного университета начнет свою работу уже в ближайшее время. На сегодня для центра закуплено и уже поступило 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тестирование для населения будет проводиться бесплатно. В первую очередь услугами центра смогут воспользоваться люди из социально-незащищенной категории населения. Также в центре оборудованы палаты интенсивной терапии, где при необходимости будет оказываться помощь тяжелобольным. Для этого приобретены 4 аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода.