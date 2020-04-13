Сергей Кивалов взял под патронат Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре

Партию многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия», получил Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Маски привез и передал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.
Потребность в этих средствах защиты есть как у персонала, так и у подопечных Дома милосердия. До этого здесь использовали одноразовые маски, которые после использования утилизируются. Запасы быстро заканчиваются, поэтому многоразовые тканевые маски стали большой подмогой для всего коллектива.
В Доме милосердия Сергея Кивалова встретили с большой радостью. Настоятельница монастыря матушка Серафима рассказала, что во многом существование этой обители стало возможно именно благодаря его помощи.
Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь был основан еще в 1835-м году генерал-губернатором графом Михаилом Воронцовым. С приходом советской власти монастырь был закрыт, а в 60-х годах его территория была передана городской туберкулезной больнице. Возрождение обители началось только в 90-х. К тому времени территория была полностью заброшена, корпуса полуразрушены, а сквозь зияющие дыры прогнившей крыши росли деревья и трава.
Сначала матушка Серафима организовала при монастыре обеды для нуждающихся. Каждый день сюда приходили сотни людей, нуждающихся в помощи.
Большинство подопечных Дома милосердия – пожилые и беспомощные люди, большая часть из них - лежачие больные, которые требуют серьезного ухода. Многие из них не имеют родных, от кого-то отказались родственники, бывает, что беспомощных людей, без документов просто подкидывают под стены монастыря. В Доме милосердия им оказывают полиативную и хосписную помощь. Здесь созданы все условия для того, чтобы обездоленные не чувствовали себя одинокими.
Пожилые люди живут в светлых уютных кельях по 2-4 человека. Везде царят чистота и порядок. Нянечки обеспечивают круглосуточный уход. Так же дежурят врачи и медсестры. Кроме того, подопечные получают полноценное питание. При монастыре даже пекут собственный хлеб. Но особенно впечатляет любовь и внимание, с которой персонал Дома милосердия относится к подопечным.
Сергей Кивалов также предложил помочь Дому милосердия с медицинским обслуживанием. В Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета собраны лучшие специалисты по всем отраслям медицины - врачи, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Кроме общего обследования, подопечные Дома милосердия смогут также пройти тест на коронавирус. Для этого, по словам Сергея Кивалова, можно организовать выездное тестирование, учитывая общее состояние подопечных.
Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, созданный на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Медицинская клиника при Одесском мединституте Международного гуманитарного университета начнет свою работу уже в ближайшее время. На сегодня для центра закуплено и уже поступило 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Тестирование для населения будет проводиться бесплатно. В первую очередь услугами центра смогут воспользоваться люди из социально-незащищенной категории населения. Также в центре оборудованы палаты интенсивной терапии, где при необходимости будет оказываться помощь тяжелобольным. Для этого приобретены 4 аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода.