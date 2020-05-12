В клинике Международного гуманитарного университета тесты на COVID-19 прошли уже более тысячи одесситов

Уже почти месяц от запросов и желающих пройти бесплатные тесты на COVID-19 в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также клинике Международного гуманитарного университета - нет отбоя. Но чтобы люди меньше контактировали друг с другом и можно было продезинфицировать кабинет после каждого пациента, всех желающих принимают по предварительной записи в колл-центре - поэтому за сутки врачи тестируют около полусотни человек на наличие антител к вирусу COVID-19.
Тестирование проходят сотрудники и студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Тем, кому приходится контактировать с окружающими, очень важно быть уверенными в состоянии своего здоровья и безопасности для других.
Для работающих людей важно также обезопасить своих родных и близких, которые находятся дома.
Хотят быть уверенным в своем здоровье и пенсионеры. Люди пожилого возраста стараются максимально ограничить контакты, но не у каждого есть возможность находиться в абсолютной изоляции.
О возможности пройти тест пенсионер Николай Павлович Ковчак узнал по телевидению. Увидел выступление Сергея Кивалова и решил позвонить
Пришла провериться вместе с супругом и Нелли Абрамовна Скорикова. По возрасту они относятся к группе риска, поэтому стараются соблюдать все правила безопасности и не выходить из дома без необходимости.
Возможностью пройти бесплатное экспресс-тестирование воспользовалась и директор Муниципального молодежного центра Светлана Диденко. О возможности бесплатно пройти тестирование узнала от коллег из социальных сетей.
Для Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Университетской клиники Международного гуманитарного университета по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч самых качественных экспресс-тестов от мирового лидера по производству тест-систем. Тесты сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. По словам медиков количество протестированных одесситов уже перешагнуло за тысячу.
На приобретение тестов и оборудование клиники не было потрачено ни копейки государственных денег, при этом все услуги Центра защиты от пандемии и клиники МГУ для населения предоставляются бесплатно.
Отделение оборудовано современной системой обеспечения кислородом, а также несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких эксперт-класса. Кроме этого, палаты интенсивной терапии обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности пациента – уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом, в случае его транспортировки. В палате также используются возможности телемедицины. В режиме реального времени врач сможет наблюдать все изменения и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций.
Работа с аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, которое используется при лечении пациентов с вирусом COVID-19 требует определенных знаний и опыта. В связи с этим на базе Университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета стартовали обучающие курсы для врачей, работающих в медицинских учреждениях города Одессы. Проект реализуется при участии докторов и кандидатов медицинских наук факультета последипломного образования врачей. Также на базе клиники оборудованы палаты, совмещающие функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета, где смогут проходить реабилитацию пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию. В то же время напоминаем, что пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета может любой желающий. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии call-центра 700-78-30. Запись проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.