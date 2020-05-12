В клинике Международного гуманитарного университета тесты на COVID-19 прошли уже более тысячи одесситов

Уже почти месяц от запросов и желающих пройти бесплатные тесты на COVID-19 в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также клинике Международного гуманитарного университета - нет отбоя. Но чтобы люди меньше контактировали друг с другом и можно было продезинфицировать кабинет после каждого пациента, всех желающих принимают по предварительной записи в колл-центре - поэтому за сутки врачи тестируют около полусотни человек на наличие антител к вирусу COVID-19.

Сегодня центр работает достаточно напряженно, и это еще раз подтверждает, что инициатива Сергея Васильевича Кивалова - очень правильная. Тесты были куплены своевременно, и они действительно эффективны, то есть процент несовпадения по результату с последующей проверкой ПЦР очень низкий. Это позволяет нам выполнять ту программу, которая сегодня реализуется в государстве по максимальному охвату населения Украины тестированием. Это наш вклад в эту работу, что действительно вносит существенную лепту в здравоохранение как города, так и области. — отметил проректор по научно-медицинской работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Тестирование проходят сотрудники и студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Тем, кому приходится контактировать с окружающими, очень важно быть уверенными в состоянии своего здоровья и безопасности для других.

Это хорошо, что есть возможность проверить себя и лишний раз не переживать о том, что ты можешь быть болен или можешь кого-то заразить. — считает сотрудник Одесской Юракадемии Елизавета Корниенко.

Для работающих людей важно также обезопасить своих родных и близких, которые находятся дома.

Когда ты с кем-то контактируешь постоянно, очень важно понимать, что ты здоров, поэтому необходимо проходить эти тесты. И то, что в то время, когда многим очень сложно заработать, у нас есть возможность сделать это бесплатно, это очень хорошо. — считает Андрей Камышников.

Хотят быть уверенным в своем здоровье и пенсионеры. Люди пожилого возраста стараются максимально ограничить контакты, но не у каждого есть возможность находиться в абсолютной изоляции.

Я общаюсь с внучками, и хотелось бы быть спокойной и знать, что со мной все нормально. Очень хорошо, что есть такая возможность пройти тест бесплатно. Я считаю, что нужно протестировать всех, потому что, к сожалению, количество заболевших не уменьшается. Замечательно, что есть такой человек, Сергей Васильевич Кивалов, который заботится об одесситах. Спасибо ему за то, что он делает для нас, за то, что он небезразличен. — отметила пенсионерка Ольга Вячеславовна.

О возможности пройти тест пенсионер Николай Павлович Ковчак узнал по телевидению. Увидел выступление Сергея Кивалова и решил позвонить

Мы стараемся меньше выходить на улицу. Только раз в неделю в магазин, а так сидим дома. Решил сделать тест для успокоения, все-таки приходится ездить иногда в общественном транспорте. Сергей Кивалов всегда делал, делает и, думаю, будет делать хорошие дела. — отметил Николай Павлович.

Пришла провериться вместе с супругом и Нелли Абрамовна Скорикова. По возрасту они относятся к группе риска, поэтому стараются соблюдать все правила безопасности и не выходить из дома без необходимости.

Сейчас такая обстановка в стране, что как-то не хочется болеть. Это прекрасно, что Сергей Кивалов организовал такую возможность - бесплатно пройти экспресс-тестирование. Для пенсионеров это особенно важно, ведь, где бы мы взяли такие деньги, которые нужно платить в поликлинике? — отметила Нелли Абрамовна.

Возможностью пройти бесплатное экспресс-тестирование воспользовалась и директор Муниципального молодежного центра Светлана Диденко. О возможности бесплатно пройти тестирование узнала от коллег из социальных сетей.

И наши депутаты, и представители городской власти многие демонстрируют и показывают, что это нормально – пройти тест на COVID-19. Конечно, я тоже решила воспользоваться такой возможностью. Юракадемия и Международный гуманитарный университет всегда проявляли инициативу в благотворительных направлениях, и, в данном случае, это очень похвально, и, в первую очередь, благодарность за это Сергею Кивалову. — отметила Светлана Диденко.

Для Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Университетской клиники Международного гуманитарного университета по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч самых качественных экспресс-тестов от мирового лидера по производству тест-систем. Тесты сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. По словам медиков количество протестированных одесситов уже перешагнуло за тысячу.

На приобретение тестов и оборудование клиники не было потрачено ни копейки государственных денег, при этом все услуги Центра защиты от пандемии и клиники МГУ для населения предоставляются бесплатно.

Параллельно мы создали отделение интенсивной терапии на случай, если будет необходимость оказать интенсивную помощь, и мощность лечебных учреждений не будет справляться, мы готовы включиться в этот процесс. Здесь находится все необходимое оборудование, созданы все условия по обеспечению кислородной поддержки и других мероприятий по интенсивному лечению тяжелых больных на COVD-19. — отметил Вячеслав Полясный.

Отделение оборудовано современной системой обеспечения кислородом, а также несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких эксперт-класса. Кроме этого, палаты интенсивной терапии обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности пациента – уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом, в случае его транспортировки. В палате также используются возможности телемедицины. В режиме реального времени врач сможет наблюдать все изменения и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций.

Мы также очень благодарны, что на призыв Сергея Васильевича Кивалова откликнулись наши студенты медики, которые активно участвуют в работе. Помимо выполнения своего гражданского медицинского долга, для них это очень хорошая медицинская практика. Практически все студенты медицинского института лечебного факультета тем или иным образом принимают участие в этой работе. — добавил Вячеслав Полясный.

Работа с аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, которое используется при лечении пациентов с вирусом COVID-19 требует определенных знаний и опыта. В связи с этим на базе Университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета стартовали обучающие курсы для врачей, работающих в медицинских учреждениях города Одессы. Проект реализуется при участии докторов и кандидатов медицинских наук факультета последипломного образования врачей. Также на базе клиники оборудованы палаты, совмещающие функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета, где смогут проходить реабилитацию пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию. В то же время напоминаем, что пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета может любой желающий. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии call-центра 700-78-30. Запись проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.