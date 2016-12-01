И снова о Майдане…

Не так давно событиям на Майдане в Украине исполнилось три года. Естественно, следствием этого было освещение данного факта в средствах массовой информации, много авторских статей и просто воспоминаний о погибших в те страшные дни…Но не более того: вспомнили и снова затихли. Никакого существенного продвижения в следствии по делу убийств людей на Майдане нет, а виновные так и остались безнаказанными…Но тем не менее, события в соседней Польше, произошедние недавно, вновь вызвали некоторые мысли на эту тему…

Как оказалось, в Польше недовольны тем, что заседание польского Сейма со следующего года сможет посещать не более пяти телевизионных компаний. Через секунду я увидел на экране самих протестующих с флагами, плакатами, все как тогда у нас, в далеком 2013-м, только но в красно-белых тонах.

У меня в голове возникла мысль: «Неужели это такой важный повод, чтобы протестовать?». Ведь люди тратят свое личное время, возможно, пропускают работу, учебу. Мне посчастливилось побывать в Польше прошлым летом, где я увидел, что, в целом, люди имеют высокий уровень жизни. Конечно, есть некоторые проблемы: хотелось бы, чтоб на улицах было почище, качество автомобильных дорог не самое лучшее по сравнению со странами Европейского Союза, да и автомобилисты на пешеходных переходах не так уж и рады пропустить пешехода. Но в то же время никто не жалуется на низкую зарплату, пенсию, отмену льгот, высокие тарифы на коммунальные услуги – все то, что присутствует у нас.

Казалось бы, подобные вещи и являются поводом для выхода на улицы, а все остальное не так уж и важно. Неужели ограничение освещения работы парламента в средствах массовой информации так важно для простого населения? Жизнь ведь на этом не заканчивается. И тем не менее, поляки не сидят сложа руки, в отличие от нас, не наблюдают равнодушно с экранов телевизора за тем, что происходит в стране и борются за демократию.

Казалось бы, у нас в Украине таких ограничений гораздо больше, но при этом сейчас все молчат, всех все устраивает. Если пенсионеры еще хоть как-то шушукаются по углам, то людям более молодого возраста все безразлично. Это можно было проследить хотя бы на примере последнего повышения стоимости проезда в транспорте до 5 гривен. Даже в первые дни езды по новому тарифу все сидели в маршрутках, улыбаясь, вели шутливые беседы и развлекались, как будто бы ничего не произошло.

Так почему же тогда, три года назад отсутствие подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС так задело наш равнодушный народ, если ни одно из последствий, к которым привел Майдан и ухудшение жизни не заставили людей выйти на улицы снова и протестовать? Неужели внезапно возникшая преграда на пути в «омріяну» Европу в виде неподписанной бумажки важнее войны на Востоке, обнищания населения, инфляции, разорения банков? Только отношения с ЕС являются поводом для переворота в стране?

Именно такая пассивная реакция населения на все происходящее сейчас и есть свидетельством того, что произошедшее три года назад не являлось искренним порывом людей и истинной борьбой за идеи, как это сейчас происходит в Польше. А лишь очередной «технологией», успешно внедренной у нас силами извне.

А настоящий свой пыл мы, похоже, давно растеряли, хотя в учебниках истории тоже славились как борцы за свободу и независимость…