Новогодние истории под елочкой

Новый год, как мы его знаем: с ёлкой, гирляндами, подарками, бокалами шампанского и Дедом Морозом, – когда-то вовсе не был праздником. Версий возникновения традиций празднования Нового года много, так же, как и объяснений обычая украшать новогоднюю ель.

Принято считать, что эти традиции своими корнями уходят в христианские рождественские обряды. Но существует предположение, что обычаю наряжать елку мы обязаны древним кельтам и друидам

Традиционная версия

Обычай украшения новогодней елки пришел к нам из Германии в первой половине XIX века. С этого момента встреча Нового года становится более торжественной. Существовали канонические правила украшения «рождественского дерева». По правилам: верхушку венчает «Вифлеемская звезда». На ветках рядами располагаются шары (раньше это были яблоки), которые олицетворяют запретный плод, который вкусили Адам и Ева. Горящие свечи – суть жертвенности Христовой. Всевозможные фигурные пряники и печенье – замена пресных хлебцев, употребляемых при обряде причастия.

«Темная» версия

У ранних кельтов ель, ставшая символом Нового года, считалась обиталищем лесного духа, требовавшего кровавых жертв, которые друиды регулярно развешивали на ветвях дерева. Когда христианская церковь запретила жертвоприношения , народы Европы заменили их шарами из дерева, в дальнейшем из стекла, тряпочными и бумажными гирляндами. И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла... Что касается дедушки Мороза и Санта Клауса, то они произошли от Великого Старца Севера, повелителя ледяного холода и пурги. Он тоже ходил по домам с холщовым мешком, но не раздавал подарки, а собирал жертвоприношения , которые ему недодали в течение года. Визит Старца с мешком не предвещал ничего хорошего. Для того, чтобы оградить поселок от ужасного визита, друиды приносили свирепому божеству общую жертву - в мороз раздевали и привязывали к дереву юную девственницу. Именно она, замерзшая и покрытая инеем, стала прообразом веселой Снегурочки, сопровождающей Деда Мороза...

Он добрый или злой?

Нам ближе версия, что прямой предок Деда Мороза – восточнославянск ий дух холода Трескун, Студенец, Мороз. Вначале это был старый дед с бородой и в валенках. В одной руке у него был мешок, а в другой палка. Подарки он дарил только умным и послушным детям, остальным хорошенько доставалось палкой. Но годы шли, Дед Мороз добрел и старел, перестал раздавать тумаки, а просто запугивал непослушных детей страшными сказками. Теперь Дед Мороз никого не наказывает и не пугает, раздаёт подарки и веселит всех у новогодней ёлки, а палка превратилась в волшебный посох.

Нам по душе добрый

В День святого Николая, 19 декабря, принято дарить детям подарки, как это делал святой. После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рождество, а уж потом и на Новый год. За добрые дела после смерти его объявили святым. В ХI веке церковь, где он был захоронен, ограбили, а останки святого похитили. Прихожане церкви Святого Николая были возмущены. История наделала так много шума, что Николай стал объектом почитания и поклонения христиан из разных стран мира.

Эта сказочная мишура

Украшать елки, повторяя европейскую моду, в России стали в 1860-1870-е годы, игрушки заказывали в Европе. Тогда елочные игрушки четко делились на украшения для состоятельных людей и для тех, кто победнее. Купить игрушку из стекла могли только обеспеченные люди.

Первые елочки игрушки изготавливались из прессованного картона, папье-маше и ваты. Традиционно украинскую елку наряжали пряниками, фруктами, конфетами и самодельными соломенными игрушками . Именно такие украшения красовались на новогодних елках в ХІХ веке.

Вето на елки

В 1925 году празднование Нового года в Советском Союзе было запрещено. Возобновилось новогоднее веселье только в 1935-м, став советским праздником. Изменились и новогодние игрушки. Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, животных, фруктов и овощей остались. Но вместо ангелов появились пионеры, буденовцы, красноармейцы, игрушки-подвески в форме звезды с серпом и молотом, шары со звездами.

Место вифлеемской звезды заняло главное украшение отечественной елки - пятиконечная звезда. В 50-е годы елки украшали бумажные флажки, стеклянные игрушки и бусы. Первые отечественные стеклянные шары были тяжелыми. Но в военные годы пленные немцы научили стеклодувов выдувать шары и бусы из тонкого стекла.

Дорогая сказка

В 1940 году появились первые искусственные елки. Сначала их изготавливали из перьев. Куриные перья правдоподобно имитировали елочные иголки. Позже начали изготавливать пластмассовые елочки.

Сегодня фантазия дизайнеров новогодних елочных украшений, предлагающих бесконечное разнообразие формы, цвета, ошеломляет. На прилавках в канун Рождества выставлены игрушки из всевозможных тканей и мехов, пуха и пера, бумаги, дерева, бисера, пайеток, стразов и даже драгоценных металлов и камней. Но, увы, приобрести эту мишуру становится делом все более дорогостоящим, которое по карману, как и было некогда, людям обеспеченным. Большинство покупателей могут позволить прикупить лишь пару-тройку новых елочных украшений. Но нет худа без добра. Снова пригодились умения и навыки держать в руках иглу, паяльник, кисть или стамеску. А в моду прочно вошел hand-made, который высоко ценится и любителями, и профессионалами.