Одесские спасатели: ситуация под коонтролем (фото)

В Одессе и области облачно с прояснениями. Идет снег, ночью и в первой половине дня метель. Ветер северо-восточный 15-20 м / с, во второй половине дня юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 7-9º мороза, днем ​​0-2º тепла. На автодорогах области видимость в явлениях 500-1000 м, снежный накат.

За период непогоды из снежных заносов извлечено 963 единицы автотранспорта.

Энергоснабжение всех населенных пунктов Одесской области восстановлено. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Согласно решению оперативного штаба комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской ОГА от 10.01.2017 года и в связи с ухудшением погодных условий, запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизского, Болградского, Беляевского, Б.-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов. Движение запрещено с 24 ч. 10.01.17р. к личному розполрядження кроме автодорог М-05 «Киев-Одесса», М-05-01 «объезд г.Одесса» и М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» (на Таганрог).

Определено 9 мест отстоя транспорта. Сейчас там находится 52 единицы техники.

11 января продолжает работать техника и личный состав ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Всего развернуто 65 пунктов обогрева, из них:

- стационарных - 59;

- мобильных 6 (м. Одесса - 2, г. Измаил - 1, г. Б.Днестровский - 1, автодорога «Полтава - Кишинев» у н.п. Ананьев - 1 (база «Жеребково»), г. Подольск, ул . Соборная, 93.

За сутки на пунктах обогрева оказана помощь и обогрето 625 человек. Всего за период непогоды в пунктах обогрева побывало 2028 человек.

Медицинские учреждения и учреждения социальной защиты работают в штатном режиме.

ЦРБ г. Рени - возобновлена ​​подача в больницу технической воды, продолжаются ремонтные работы по подаче питьевой воды.