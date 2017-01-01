В воскресенье в Одессе отметят День Соборности Украины

22 января, в День Соборности Украины, в Одессе состоится церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

22 января 2017 года в Одессе отметят День Соборности Украины.

В 10:00 состоится торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко в парке им. Т.Г. Шевченко.

В торжествах примут участие руководители города, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, ветеранских организаций и объединений, общественность.

Государственный Флаг Украины в этот день будет поднят на административных зданиях предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах города Одессы.

В этот день в храмах Одессы пройдут молебны за единство Украины.

Ко Дню Соборности Украины на протяжении января-февраля в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, а также в библиотеках города Одессы пройдут тематические мероприятия.

На время проведения ритуала возложения цветов с 09:40 до 10:20 временно будет прекращено движение автотранспорта на участке от дома № 24 до дома № 36 по улице Маразлиевской и в Сабанском переулке.



22 января 2017 года ко Дню Соборности Украины в Одессе впервые пройдет праздничный флешмоб-марафон.

Флешмоб-марафон состоится в 12:00 на Думской площади, в 16:00 - возле елки по адресу: ул. Толбухина, 135, «МегаДом».



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День Соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.