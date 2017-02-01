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  • Дата: Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20

Одесские коммунальщики начали экономить деньги

Категория: Новости


Одесские коммунальщики начали экономить деньги

Успешная деятельность коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» позволит городскому бюджету сэкономить более 20 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба мэрии, директор предприятия Дмитрий Жеман доложил депутатам горсовета, что финансовые результаты прошлого года позволяют увеличить расходы за счет собственных средств. По его словам, речь идет о 21 миллионе гривен.

В свою очередь, депутатский корпус дал согласие на закупку в экспериментальном порядке приобрести один электробус. По словам городского головы Геннадия Труханова, «…главным преимуществом этого вида транспорта является возможность его использования в районах, где затруднительно или невозможно проложить контактно-кабельную сеть! И, следовательно, позволяет маршруты муниципального транспорта города!»

По завершении адаптации и оценки результатов работы нового вида электротранспорта будет решаться вопрос о возможности закупки большей партии электробусов.

Напомним, что технология электробусов позволяет им «заправляться» электричеством на специальных комплексах, расположенных на конечных остановках. Причем одной заправки хватает до 100 километров пробега.



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