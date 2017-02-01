Святые новомученики и исповедники земли нашей, молите Бога о нас

Каждый день в своих богослужениях Православная Церковь чтит память тех или иных святых угодивших Богу.

За более чем 2000-летнюю историю Христианской церкви таких примеров искренней веры и преданности Господу, даже перед лицом самой смерти, можно увидеть множество. Тех, кто пострадал за Христа и не отрекся от веры, называют мучениками. Прежде всего, это мученики первых веков нашей эры, когда в Римской империи происходили жестокие гонения на христиан.

Но есть в церковном календаре особый день, когда мы вспоминаем мучеников новейшей нашей истории. Тех, кто пострадал в годы гонений на веру Христову после Октябрьской революции 1917 года.

Историки до сих пор спорят о причинах русской революции и отступлении народа от веры. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Православие, как государственная религия царской России, была защищена более чем тысячью статей законов. В те годы действовало множество храмов и монастырей, в школах изучался Закон Божий, а каждому православному подданному империи вменялось в обязанность ежегодно исповедоваться и причащаться. Человек, не исполнявший этого предписания, считался неблагонадежным для правительства. Переход в другую конфессию не только не приветствовался, но был даже наказуем государством. Конечно, возможно именно поэтому многие, считавшие себя православными, исполняли лишь внешнюю, обрядовую форму церковной жизни, в душе оставаясь безбожниками или симпатизирующими другим религиям.

Однако в 1905 году с изданием императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости» ситуация изменилась кардинально. Указ фактически признавал возможность отступления от Православия в другое христианское исповедание или вероучение и отменял преследование государством за вероотступничество. После его публикации, те, кто удерживался в лоне Церкви лишь внешними ограничениями, отошли от нее.

Проблема усугублялась также и тем, что еще с Петровских времен представители русской интеллигенции заразились пагубным влиянием западного либерализма и вольнодумства, постепенно отходили от веры своих предков.

В школах и гимназиях Закон Божий преподавался сухо, схоластически, не вызывая у детей интереса к вере. В духовных семинариях назревали революционные брожения среди семинаристов. Часто вчерашние семинаристы становились в ряды сторонников революции. Среди них был и всем известный Иосиф Джугашвили (Сталин).

Поэтому революция, а вслед за ней и воинствующий атеизм – закрытие и уничтожение храмов, монастырей, физическое истребление духовенства и монашества – не воспринимались современниками тех событий как «гром среди ясного неба».

По некоторым данным в 1914 году в Российской империи насчитывалось около 54174 православных храма и 1025 монастырей. Но уже в 1935 году, – как пишет церковный историк игумен Дамаскин (Орловский), – церквей осталось лишь 25 тысяч. К концу 1938 года сохранилось лишь 1227 храмов и ни одного монастыря. Только в 1937 году было арестовано около 136900 православных священнослужителей, из них 85300 были расстреляны…

Но, несмотря на открытый террор в отношении Православной Церкви, согласно переписи населения 1937 года православными себя считала треть городского и две трети сельского населения страны.

В те страшные годы гонений на веру Христову первой жертвой красного террора стал митрополит Киевский Владимир (Богоявленский). Всеми оставленный, с попустительства братии монастыря, 25 января 1918 года он был выведен за стены Киево-Печерской Лавры и расстрелян большевиками. Сейчас на месте тех страшных событий стоит поклонный крест.

Весть об этом кощунстве достигла Москвы, где в то время, несмотря на революционную смуту, как раз проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви.

На Соборе решался вопрос о восстановлении патриаршества, упраздненного еще Петром Ι и избрании Патриарха. С глубокой скорбью узнав о трагедии в Киеве, участники Собора постановили совершать день поминовения всех убиенных за веру Христову в день мученической кончины митрополита Владимира. То есть – 25 января, при совпадении этого числа с воскресным днем, или в ближайшее воскресенье после этой даты.

По окончании гражданской войны, последовавшие за ней разруха и голод стали очередным поводом для изъятия церковных ценностей и новым этапом гонений на Церковь.

Под видом помощи голодающим Поволжья из храмов изымались богослужебные сосуды и предметы, что вызывало возмущение и противодействие со стороны верующих и духовенства. Избранный в это смутное время

Патриарх Тихон называл такие действия советских властей святотатством. Ведь употребление таких предметов не для богослужебных целей запрещается канонами Вселенской Церкви. Но в то же время Патриарх допускал добровольные пожертвования неосвященных и неиспользуемых при богослужениях драгоценных предметов.

За противодействие изъятию церковных ценностей имевших богослужебное предназначение 13 августа 1923 года были расстреляны митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий

(Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров.

Иван Ковшаров был одесситом, выпускником Юридического факультета Новороссийского университета, он служил адвокатом и присяжным поверенным, был юрисконсультом Александро-Невской Лавры в Петрограде.

Тесно связано с Одессой также имя еще одного новомученика – священномученика Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского и Херсонского. Ученый монах, профессор Киевской духовной академии, он занимал должности инспектора Московской духовной академии и ректора Казанской духовной академии. Он ревностно проходил свое святительское служение во многих епархиях, а после революции многократно подвергался преследованиям и арестам. Последним местом его служения был одесский

Свято-Димитриевский храм на Втором христианском кладбище. В ночь с 27 на 28 июля 1936 года митрополит Анатолий был арестован и после вынесения приговора – отправлен пешим порядком в республику Коми. После тяжелых каторжных работ и пыток 23 января 1938 года владыка умер в тюремной больнице. Перед кончиной палачи вырвали у умирающего Евангелие, но свой нательный крест владыка не отдал. Погребен он был в братской могиле, в вечной мерзлоте.

Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Ленинградский и Гдовский, также связан с нашим краем. Будучи в 1908-1914 годах архиепископом Кишиневским, он посещал южные районы Одесской области, которые тогда входили в состав Кишиневской губернии. До принятия монашества и священного сана он был царским офицером. Дворянин по происхождению, в миру Леонид Михайлович Чичагов, он участвовал в русско-турецких войнах 1877 – 1878 годов. Будучи всесторонне развитым человеком, он изучал медицину и написал свой знаменитый труд – «Медицинские беседы», писал иконы, играл на фисгармонии. По благословению святого праведного Иоанна Кронштадского Чичагов оставил военную службу и стал священником. А овдовев – принял монашество с именем Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского.

По промыслу Божию он много потрудился для прославления этого угодника Божия, написав, в том числе, летопись Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан отцом Серафимом. После прихода к власти большевиков претерпел ссылки, заключения и мученическую смерть на Бутовском полигоне под Москвой. На расстрел владыку Серафима повезли в карете скорой помощи, так как к тому времени 82-летний старец – митрополит уже не мог сам передвигаться.

В те времена Бутовский полигон представлял собой секретный объект НКВД, где производились расстрелы людей, в том числе ни в чем неповинных, священнослужителей и монашествующих. Например, только с августа 1937 по октябрь 1938 годов здесь были расстреляны 20761 человек. Сейчас на этом месте установлен мемориал и храм в честь Новомучеников и исповедников, изданы книги памяти с именами убиенных здесь.

Еще одной Голгофой для нашего народа стали Соловецкие острова. Здесь в 20-30-х годах прошлого века, в бывшем монастыре был создан огромный по своим масштабам Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН. Через Соловки прошли десятки тысяч заключенных, основную массу которых составляли представители духовенства и политические заключенные, в том числе ученые, писатели, художники, поэты. Репрессии против собственного народа и гонения на Церковь в те годы превзошли по своим масштабам преследования христиан в Римской империи при императорах-язычниках.

Ленин требовал как можно быстрее покончить «с попами и религией». При Сталине в 1932 году началась так называемая «Безбожная пятилетка». Но мы знаем, что этим планам коммунистических лидеров не удалось сбыться. В 1941 году началась Великая Отечественная война, как попущение Божие за отступление народа от веры.

И закономерно, что с началом войны наш народ вновь обращается к Богу. Сам Сталин в 1943 году встречается с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским). Итогом этой встречи стало избрание Патриарха. После чего начинают вновь открываться уцелевшие храмы, священники возвращаются из ссылок и лагерей. Возобновляется обучение в духовных семинариях и открывается духовная академия. И хотя до полной свободы Церкви в Советском Союзе было еще далеко, но все же прессинг со стороны государства на какое-то время значительно ослаб.

После смерти Иосифа Сталина и с приходом к власти Никиты Хрущева гонения на Церковь возобновляются. Вновь закрываются храмы и монастыри, оскверняются святыни. Антирелигиозная пропаганда набирает силу. Но Господь сказал: « Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», (Мф.16,18).

И какие бы силы ни пытались ее уничтожить, она будет существовать потому, что Глава Церкви – Христос. И Церковь стоит и утверждена на крови мучеников.

Пусть же их твердая вера, духовные подвиги и страдания вдохновляют нас быть всегда верными Христу и Его Святой Церкви.