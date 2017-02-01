Черноморский порт может стать концессионным пионером Украины

Черноморский морской торговый порт может стать первым портом в Украине, имущественный терминал которого будет сдан не в аренду, а в концессию с долевым участием порта.

Про информации пресс-службы предприятия в порту уже побывала по этому вопросу комиссия из министерства инфраструктуры.

В настоящее время уже идет процесс подготовки соответствующих документов.

В ближайшее время планируется проведение инвентаризации.

Отметим, что по имеющейся информации, в концессию может быть сдан железнодорожно-паромный комплекс.

Правда , более подробной информации о возможных участниках концессии пока нет.