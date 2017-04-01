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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Сразу три пассажирских автобуса с пятьюдесятью пасажирами оказались в снежном плену

Категория: Новости


Сразу три пассажирских автобуса с пятьюдесятью пасажирами оказались в снежном плену

Сразу три пассажирских автобуса с пятьюдесятью пасажирами оказались в снежном плену.

По информации ГСЧС, все плененные стихией транспотные средства оказались на территории Балтского района.

Два из них – марки «ПАЗ» с 38 пассажирами,  двигавшиеся по маршрутам «Балта –Пужайково» и Подольск – Саврань» и один «Эталон» с 12 пассажирами по маршруту «Балта-Подольск».

По данным спасателей, все автобусы благополучно освобождены из снеждных заносов . Постадавших среди пассажиров нет.

Причиной ЧП стали аномальные погодные условия и большие снежные заносы, особенно на дорогах регионального значения.  



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