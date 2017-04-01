Сегодня утром на Куликовом поле состоялся строевой смотр правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок в городе в течение мая. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, с 24 апреля по 18 мая правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы. Кроме того, с сегодняшнего дня они переходят на круглосуточное патрулирование улиц. Головин напомнил, что задача полицейских — обеспечить стабильную ситуацию на территории региона. Глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил, что любые провокации на майские праздники будут жестко пресекаться. Он также отметил, что правоохранителей будет достаточно, чтобы обеспечить порядок в Одессе 2 и 9 мая. Начальник полиции уточнил, что 2 мая силы будут сосредоточены на Соборной площади и Куликовом поле.