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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Мужчины незаконно вырубили девять акаций

Категория: Новости

Мужчины незаконно вырубили девять акаций

Двух мужчин правоохранители задержали на месте происшествия, когда они уже загрузили спиленные акации в кузов автомобиля и пытались скрыться с места.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Нарушителей поймали в лесополосе между селами Каракурт и Криничное Болградского района.

Мужчины незаконно вырубили девять акаций. Деревья были спилены с помощью бензопилы и топора и загружены в кузов грузового автомобиля.

За совершенное деяние правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестана срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.



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