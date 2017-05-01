Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей Национального университета «Одесская юридическая академия» проходят стажировки за рубежом. Юридическая академия – единственный вуз Украины, в котором действует уникальная система преподавания предметов на иностранных языках. Студентов обучают носителя языка – преподаватели и ректоры ведущих зарубежных вузов, а так же иностранные практикующие юристы, политологи, социологи, психологи и журналисты. Поступая на первый курс, студент сам может выбрать язык, на котором он хочет слушать лекции – английский, немецкий, французский. А с нового учебного года вводятся программы обучения также на испанском и итальянском языках. В этом году курсы на иностранных языках успешно завершили свыше 300 студентов, многие из которых получили сертификат с отличием.

В этом году 2 студентки факультета международно-правовых отношений приняли участие в 21-ом Ежегодном Международном Экологическом Судебном Моделировании, которое проходило в Стетсонском университете штата Флорида, США. Кроме базовых дисциплин для студентов, изучающих юридические дисциплины на английском языке, лекции читали гостевые лекторы из европейских стран и США (Девид Кук, Джеймс Армстред, Брюс Леймсидор).

Важным событием в подготовке специалистов-правоведов европейского уровня в Юридической академии стала организация и проведение занятий по юридическим дисциплинам на немецком языке. Такая программа преподавания действует уже 5 лет. В этом году в проекте участвовали 8 иностранных преподавателей. Так же на базе вуза студенты уже четвертый год имеют возможность слушать лекции и на французском языке. Реализация проекта осуществляется при поддержке “Alliance francaise d’Odessa” на базе факультета международно-правовых отношений.

Президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергей Кивалов поздравил студентов с успешным окончанием курса.