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  • Дата: Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45

Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

Категория: Новости / Наука и образование


Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

Ежегодно более двух тысяч студентов,  аспирантов   и преподавателей  Национального университета «Одесская юридическая академия» проходят стажировки за рубежом.   Юридическая академия – единственный вуз  Украины, в котором  действует уникальная система преподавания предметов на иностранных языках. Студентов обучают  носителя языка –  преподаватели и ректоры ведущих  зарубежных вузов, а так же иностранные практикующие юристы, политологи, социологи, психологи и журналисты.  Поступая на первый курс, студент  сам может выбрать язык, на котором он хочет слушать лекции – английский, немецкий, французский. А с нового учебного года вводятся программы обучения также на испанском и итальянском языках. В этом году курсы на иностранных языках успешно завершили свыше 300 студентов, многие из которых получили сертификат  с отличием.

Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

В  этом году 2 студентки факультета международно-правовых отношений приняли участие в 21-ом Ежегодном Международном Экологическом Судебном Моделировании, которое  проходило в Стетсонском университете штата Флорида, США. Кроме базовых дисциплин для студентов, изучающих юридические дисциплины на английском языке, лекции читали гостевые лекторы из европейских стран и США (Девид Кук, Джеймс Армстред, Брюс Леймсидор).

Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

Важным событием в подготовке специалистов-правоведов европейского уровня в Юридической академии  стала организация и проведение занятий по юридическим дисциплинам на немецком языке. Такая программа преподавания действует уже 5 лет.   В этом году в проекте участвовали 8 иностранных преподавателей.  Так же на базе вуза студенты  уже четвертый год  имеют возможность слушать лекции и на французском языке. Реализация проекта осуществляется при поддержке “Alliance francaise d’Odessa” на базе факультета международно-правовых отношений.

 

Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы

 

Президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» Сергей Кивалов поздравил студентов с успешным окончанием курса.

​«В нашей профессии необходимо знание иностранных языков – английского, немецкого, французского, испанского.  Вы оттачиваете это мастерство, занимаясь с носителями языка.  Вы получаете тот багаж языковых знаний, который не может не пригодится в нашем деле. С этими сертификатами вы сможете продолжить обучение в любом европейском университете.  Конкуренция в юридической профессии очень высока, но наши студенты как всегда в не конкуренции, потому что их базовые профессиональные знания подкреплены еще и знанием нескольких иностранных языков»,
- подчеркнул Сергей Кивалов.

 

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Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
Программа обучения на иностранных языках для студентов Одессы
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