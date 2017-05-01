Дорожное движение под Пересыпским мостом будет полностью восстановлено уже к 10 июня

Такое обещание дал в ходе аппаратного совещания начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, несмотря на неблагоприятные погодные условия в конце апреля-середине мая работы будут закончены в срок. В настоящее время заканчивается укладка рельсовой колеи под мостом, которая должна соединить трамвайные маршруты №3 и №7, создав тем самым необходимые условия для прокладки «сквозного» маршрута «Север-Юг», который пройдя через весь город, соединит Черноморку с улицей Паустовского.

Впрочем, для открытия маршрута прокладки рельсов под Пересыпским мостом недостаточно.

Как сообщают транспортники, необходимо создание так называемой «выделенной линии на всем протяжении маршрута, а это требует серьезных работ на Преображенской и Новощепном Ряду. Окончание всего комплекса работ даже по самым оптимистическим прогнозам ожидается лишь к концу года.

Напомним, что движение под Пересыпским мостом частично перекрыто с 17 марта.