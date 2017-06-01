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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Гарварде запускают курс по «Игре престолов»

Категория: Новости / История и культура

В Гарвардском университете запускают курс, связанный с книжной серией Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» и телевизионным сериалом HBO «Игра престолов». Об этом сообщает Time.

Курс получил название «Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей». Его слушателям расскажут, как книжная серия и телесериал отражают, адаптируют и переиначивают историю и культуру средневекового мира Евразии.

В частности, планируется изучить ряд «архетипических персонажей», среди которых король, хорошая жена, второй сын, искатель приключений. Аналоги будут найдены в средневековой истории, литературе, религии и легендах.

Главным источником сделают средневековые биографии королев. Некоторые сюжетные линии «Игры престолов» сравнивают в Гарварде с «Настоящими домохозяйками Германии X века».



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