Кинбурнский полуостров – девственный уголок природы

Не нужен вам берег турецкий и Африка вам не нужна

Наши соотечественники в последнее время все чаще стремятся выехать за пределы страны, чтобы насладиться морским отдыхом. И невольно встает вопрос: а вы все возможности испытали, чтобы насладиться прелестями отдыха в своей стране? Думаю, что нет. А ведь патриоты страны должны больше заботиться о развитии собственной Родины. Для этого надо доллары и евро не вывозить в чужые страны, а укреплять ими свою экономику, развивать не чужой туризм, а вкладывать в отечественную туристическую отрасль и способствовать развитию нашей, отечественной базы отдыха.

В связи с тем, что мы остались без Крыма, основными морскими зонами остаются Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Только здесь можно отдохнуть у моря. Но названные места в отпускной сезон уже переполнены желающими отдохнуть. Поэтому здесь уже наблюдается высокая концентрация приезжих гостей, что порой создает неудобства для тех, кто желает отдыхать в спокойном месте, без суеты. Но в Украине есть уютное, совершенно безлюдное место, причем у самого Черного моря, где песчаный природный пляж протянулся на многие десятки километров и чистейшая морская вода. Это – Кинбурнский полуостров, который расположен на территории Херсонской и Николаевской областей.

Этот полуостров описывал еще древнегреческий путешественник – писатель Геродот. Его тогда очаровала здешняя природа с богатым разнообразием флоры и фауны. По мнению знатоков, этот край и сегодня не потерял свой первозданный облик и привлекательность. И это благодаря тому, что его пока не испортила нынешняя цивилизация. Дабы убедиться, что это так, давайте прогуляемся по этому полудикому заповедному краю.

Кинбурнский полуостров завершается узкой песчаной косой, которая отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Так что здесь можно искупаться в морской воде и ополоснуться – в пресной. К тому же это легендарное место, в древности здесь находился храм богини плодородия Деметры, а также роща богини ночи и луны Гекаты.

Между прочим, древние здешние жители к этим богиням всегда относились с большим уважением и почетом, так как они, по легенде, всегда играли большую роль в жизни человека. Деметра, по греческой мифологии, считается дочерью Реи и Кроноса, сестра всемогущего бога Зевса и богини Геры. Она покровительница земледельцев и плодородия. Поэтому у крестьян Деметра всегда была высокопочитаемой богиней, ей преподносили богатые дары. Приношения богине должны были задобрить ее для того, чтобы она сохраняла и повышала плодородие земли. К тому же считалось, что когда богиня удовлетворена дарами, она меньше тоскует по своей дочери Персефоне. А когда она тоскует по ней – погода портится, к тому же она повелительница смены года. Ведь по легенде дочь Деметры Персефона все время находится в подземелье с мужем Аидом и встречается с матерью лишь раз в году. Когда приходит время их встречи, наступает весна и лето. В разлуке мать тоскует и плачет, поэтому идут дожди, наступает плохая погода.

А вот уважительное отношение к богине Гекате возникло по иной причине. Дело в том, что она властительница ночи, мрака, колдовства и лунного света, а также покровительница ведьм, властительница преисподней. Она ответственна за ядовитые растения и все таинственное, что существует в мире. Ее время – глубокая ночь новолуния, когда старый месяц уже исчез, а новый еще не вступил в силу. Она также богиня дорог и пребывания на распутье вместе с душами умерших. Вот почему ее жертвенники древние устанавливали не только в городе, но и на перекрестках.

Жители Кинбурнского полуострова почитали своих богов и верили в то, что их благополучие зависит от благосклонности к ним свыше. А жизнь на полуострове во многом зависела не только от их труда, но и от погоды, от даров моря и леса, которые их окружали, а этим правили боги.

Богатства природы и стратегическое значение

Прошли тысячелетия с того времени, когда на этом полуострове появились люди. Их труд был связан с окружающей природой, которая и сегодня во многом осталась прежней. Правда, рука человека все-таки многое изменила. Нет уже прежних дремучих лесов, особым богатством которых прежде был дуб. Он не только украшал природу, но являлся основным препятствием наступления моря на полоску земли. Однако, когда на юге Украины Потемкин начал строить верфи, для строительства кораблей потребовался лес. Возить его с других регионов было невозможно, а когда обнаружили, что на Кинбурнском полуострове растут мощные дубы, их-то и начали вырубать. А чтобы море не размыло полуостров, решили его засадить сосной, березой и другими лиственными деревьями. Вот так и растет более 200 лет зеленое убранство на полуострове. Правда, еще и сегодня можно встретить многовековые дубы. Но их осталось очень мало.

Если вам придется побывать на полуострове, местные жители вам обязательно покажут легендарный дуб, который якобы воспел Александр Пушкин в своем произведении «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том»…К этому дубу много лет водили туристов. А затем турпоходы сюда прекратили. Дело в том, что каждый, кто побывал у легендарного дуба, как правило, хотел не только сфотографироваться на его фоне, но и взять себе на память веточку, кусочек коры или желудь. То есть так, как это делают туристы, бывая в греческом Акрополе. Там тоже туристы стремились отколоть кусочек кирпича от древнего строения, вот почему для этих целей туда сейчас привозят щебенку. Берите сколько хотите, только не разоряйте Акрополь. А чтобы дуб тоже не разобрали на сувениры, решили к нему туристов не водить и у него установили охрану.

Но и кроме дуба здесь есть что посмотреть, а главное – где отдохнуть. Вряд ли где вы еще найдете такое сочетание: лес, цветущие долины, песчаные дюны и чистое море. Можете пройти по золотистому песчаному приморскому берегу десятки километров и не встретить ни одной живой души. Лишь лебеди-шипуны, огромные поселения чаек, журавлей, пеликанов и других пернатых, которых насчитывается около 300 видов, из них 60 занесенных в Красную книгу.

Особо красочным на полуострове считается май, когда все оживает и благоухает разнообразием цветущих растений, кустарников и деревьев. Но самым знаменитым здесь считается орхидейное поле. В мае поле укрывается сиреневым цветом. Всего же на полуострове насчитывается более 500 видов растений и большинство из них считают лечебными.

На полуострове очень мало сел. К сожалению, в тех селах, где еще не так давно жили люди, сегодня дома пустуют. Сказывается отсутствие работы и необходимой социальной сферы. Ведь за многие тысячелетия, как здесь поселились люди, никто и не помышлял о строительстве дорог, о благоустройстве населенных поселков. А ведь по преданию, полуостров еще до новой эры считался важным путем «из варяг в греки». Здесь располагались перевалочные пункты. Полуостров всегда считался важным стратегическим местом, с которого можно было контролировать проход из Черного моря в Днепр и Южный Буг. Вот почему на Кинбурнской косе всегда строили крепость, за овладение которой шли войны.

Из истории известно, что в русско-турецкую войну в защите крепости принимал участие Суворов. Однажды ему доложили, что на берег крепости высадился турецкий морской десант. В это время Александр Васильевич молился в церкви, построенной по его велению в селе Покровка (здесь она и сейчас стоит). Однако Суворов

на линию огня не вышел, не окончив молитвы, но затем он разгромил превосходящих в силе турок.

Много интересного вы можете узнать, побывав на полуострове. А главное – увидеть необычайной красоты природу, состоящую из моря, песчаных дюн, леса, озер, и даже принять целебные грязевые аппликации, которые показаны при заболевании позвоночника и суставов.

Учитывая нехватку курортных зон в Украине, можно надеяться, что любители активного отдыха обратят внимание на пока пустующий природный уголок и начнут здесь развивать туристическую зону. Надо лишь построить здесь причалы для судов, которые смогут доставлять сюда туристов и отдыхающих, начать строительство баз отдыха. Уверен, пройдет немного времени и предприимчивые бизнесмены начнут строить здесь дома отдыха и пансионаты, но тогда цена земли у моря значительно возрастет.