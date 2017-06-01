Большинство одесских нардепов поддержали законопроект об ужесточении админответственности за незаконную парковку личного транспорта

Большинство народных депутатов, представляющих в Верховной Раде интересы жителей Одесской области, положительно проголосовали за законопроект, предполагающий реформирование системы паркования личных транспортных средств. Об этом информирует официальный сайт Верховной Рады.

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» (№5364). Данный законопроект призван решить трудности с паркованием транспортных средств в населенных пунктах. Документом предполагается внести изменения в ряд законодательных актов, в частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы «О дорожном движении», «О местном самоуправлении в Украине», «О страховании» и «О национальной полиции». В соответствии с законопроектом предлагается не только оказание содействия в обустройстве стоянок для транспортных средств в населенных пунктах, но также усиление административной ответственности за совершение правонарушений, расширение полномочий в этой сфере органов местного самоуправления и Нацполиции. Из числа одесских нардепов «за» данный законопроект свои голоса отдали Алексей Гончаренко, Геннадий Чекита, Александр Урбанский («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Павел Унгурян («Народный фронт»), Виталий Барвиненко, Василий Гуляев, Антон Киссе, Александр Пресман, Леонид Климов («Видродження»). Не голосовали: Сергей Фаермарк («Народный фронт»), Сергей Кивалов («Оппозиционный блок»), Иван Фурсин («Воля народа»). Отсутствовали: Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко «Солидарность»), Евгений Дейдей («Народный фронт»), Эдуард Матвийчук (внефракционный), Николай Скорик («Оппозиционный блок»).