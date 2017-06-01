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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Нынешний День Конституции стал «наградным» для двух десятков одесситов

Категория: Новости


Нынешний День Конституции стал «наградным» для двух десятков одесситов

Награждение состоялось по традиции в помещении одесского театра Оперы и балета.

В числе награжденных преподаватели, медработники, юристы, предприниматели и т.п.

Как отметил губернатор Максим Степанов, день Конституции непосредственно касается каждого гражданина.

«Ведь именно Конституция равенство прав и свобод граждан!» Напомним, что Конституция Украины была принята в ночь на 28 июня 1996 года.

Тогда после многодневных бесплодных дебатов под жесточайшим давлением Администрации Президента и лично тогдашнего главы государства Леонида Кучмы удалось добиться конституционного большинства по этому вопросу в  украинском Парламенте.

С тех пор многие политики в шутку задаются вопросом- «насколько этично отмечать день Конституции, которая была принята глубокой ночью?»



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