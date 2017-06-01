Австрийская сеть Billa распродает свои супермаркеты в Одессе

Два супермаркета австрийской сети Billa выставлены на продажу. Еще шесть – в других городах Украины.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

В Одессе расположены два магазина популярной австрийской сети Billa – на ул. Королева и на пр-те Добровольского. Оба супермаркета выставлены на продажу.

Кроме этого, сеть распродает свои магазины в Днепре, Херсоне, Никополе, Краматорске и Кременчуге. Без лишнего шума компания уже закрыла свои супермаркеты в Сумах, Каменском, Мариуполе, Харькове, Запорожье.

Billa планирует сосредоточиться в столице и ее пригородах, так как там выше покупательская способность.

Напомним, австрийская сеть Billa пришла на украинский рынок в начале 2000-х. Наибольшего расцвета достигла в 2014. Тогда сеть насчитывала 39 магазинов в различных регионах страны.