В Одессе открылась выставка, посвященная пропавшим без вести на Донбассе

Организатором выставки стал Международный комитет Красного Креста.

По данным организации, счет идет на тысячи человеческих судеб. Только официально зарегистрированных таких случаев насчитывается более шестисот. Причем, по имеющемся данным, большинство из них являются сугубо гражданскими людьми, не принимавшими активного участия в противостоянии.

При этом организаторы выставки признают, что даже сейчас, спустя более трех лет с начала силового противостояния, точное число пропавших без вести до сих пор не поддается точному исчислению.

Основная задача выставки – привлечь общественное внимание к этому явлению. Ведь это трагедия не только самих пропавших, но и членов их семей. Поэтому оказание помощи в поиске пропавших без вести людей - это гражданский долг каждого человека, вне зависимости от его идеологических предпочтений.

Поэтому слоганом мероприятия стали слова «Они имеют право знать!».