Многие тендеры в Одесской области проводятся с нарушениями

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель Южного офиса Госаудитслужбы Олег Муратов.

По его словам, до 40% тендеров, объявленных на территории региона, проводятся с нарушениями, «…по нашим рекомендациям в общей сложности были отменены тендеры на сумму шестьсот восемьдесят миллионов гривен. Причем были случаи, когда тендеры из-за выявленных нарушений отменялись по нескольку раз».

Чиновник так же обратил внимание на нарушения в использовании государственных средств «на собственные нужды.» В первую очередь, речь идет о необоснованном начислении надбавок и премий руководящему составу учреждений образования и здравоохранения.