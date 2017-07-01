Жалкие лгуны или профессиональные аферисты?

8 июня Верховная Рада с громадным скрипом в первом чтении приняла законопроект, которым гарантируется на уровне государства предоставление гражданам страны медицинской помощи и лекарственных средств. 14 июня Кабинет Министров с большой помпой утвердил «Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы». Чиновники от здравоохранения решили увязать два эти документа, показав скептикам, что подозрения по поводу перспектив финансирования медицины необоснованы. Так, замминистра Павел Ковтанюк сообщил, что Кабмин выделит существенное финансирование на медреформу. Так, за следующие 3 года бюджет на гарантированный пакет медуслуг вырастет. С 55 млрд грн аж до 81 к 2020 году. То есть, почти на 26 млрд. Чиновник за это даже поблагодарил Министерство финансов.

На первый взгляд все правильно и логично, и прибавка в 1 миллиард долларов на нашу украинскую медицину выглядит весьма солидной. Однако все дело в том, что в технико-экономическом обосновании от 6 июня под законопроект о медицинской помощи значатся совсем другие цифры. В частности, в рубрике «Прогнозные расчеты расходов на охрану здоровья» указано, что только по линии Национальной медицинской службы медицинская субвенция должна составить: в 2018 г. – 70,814 млрд. грн., в 2019 г. – 90.287 млрд. грн., в 2020 г. – 115,116 млрд. грн.

Таким образом, получается, что Министерство финансов, с одной стороны, действительно увеличило бюджетное финансирование медицины почти на 26 млрд. грн.. Но при этом обрезало прогнозное финансирование МОЗ почти на 34 млрд. грн. И это только по 2020 году. А в целом эксперты подсчитали, что общее сокращение медицинской субвенции за три года (2018-2020) составит 55,3 млрд. грн. Для сравнения – это почти равно объемам медицинской субвенции за весь 2017 год.

«О чем в данном случае идет речь – о проявлении «политической воли» или о банальной ошибке?! Почему чиновники разных ведомств хвалят документы, не читая их, даже если они противоречат собственным расчетам. Все живые люди, и конечно же кто-то из клерков мог ошибиться на пару миллионов, но, чтобы на 55 миллиардов?! Это новый рекорд Минфина, причем старый был установлен совсем недавно, когда выяснилось, что министерство просчиталось где-то на 30 миллиардов в финансировании коммунальных льгот и субсидий», - отмечает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Депутат подчеркивает, что Минфин еще раз наглядно всем показал, что в его исполнении бюджетная резолюция на три года – это не переход к среднесрочному планированию, а непрофессионализм в кубе.