Разгул стихии обесточил более двух десятков населенных пунктов

По сообщению ГСЧС, ливень и шквал 13 июля обесточил в Одесской области двадцать три населенных пункта.

Наиболее серьезно пострадал Раздельнянский район, на долю которого приходится около десятка пострадавших населенных пунктов. В настоящее время в ремонтных работах задействованы более двадцати ремонтных бригад.

Как показывает практика, обычно на устранение повреждений –обрыва электрокабелей и падения опор уходит три-четыре дня. В том, разумеется, случае, если не будет новых погодных катаклизмов.

Добавим, что в результате погодного «сюрприза» не только в регионе, но и в самом городе размыло ряд дорог, подтопило несколько улиц и жилых домов.