Реконструкция Преображенского парка дорожает почти наполовину

Такая информация представлена на сайте «ProZzorrо». Как сообщается, это связано с необходимостью проведения дополнительных строительных работ, не предусмотренных ранее проектом, появившихся в силу непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что о каких именно «непредвиденных обстоятельствах» идет речь, так и осталось непонятным. При этом стоимость этих дополнительных работ составляет 10,3 миллионов гривен. И это при том, что первоначально объем работ был оценен в двадцать один миллион.