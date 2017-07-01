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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Реконструкция Преображенского парка дорожает почти наполовину

Категория: Новости


Реконструкция Преображенского парка дорожает почти наполовину

Такая информация представлена на сайте «ProZzorrо». Как сообщается, это связано с необходимостью проведения дополнительных строительных работ, не предусмотренных ранее проектом, появившихся в силу непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что о каких именно «непредвиденных обстоятельствах» идет речь, так и осталось непонятным. При этом стоимость этих дополнительных работ составляет 10,3 миллионов гривен. И это при том, что первоначально объем работ был оценен в двадцать один миллион.



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