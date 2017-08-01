В центре Одессы убили человека

Сегодня рано утром на Куликовом поле найден труп мужчины со следами насильственной смерти.

Никаких документов при погибшем найдено не было. По внешнему виду его возраст может составлять от тридцати до сорока лет.

Проводится расследование. По предварительным данным, погибший, скорее всего, бродяга, который погиб вследствие пьяных «разборок».

Отметим, что зеленая зона на Куликовом поле с весны стала местом сбора и проживания лиц без определенного места жительства, в результате чего стала походить на зловонную свалку.

К сожалению, неоднократные обращения окрестных жителей в правоохранительные органы пока результатов не дали.