Как справиться с тепловым ударом?

В жару человеку стало плохо. О том, как ему помочь, рассказал заведующий консультативно-информационным отделом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева врач медицины неотложных состояний Александр Комашко.
— Тепловой удар ничем не отличается от солнечного, который человек получает на солнцепеке, но происходит обычно в душном жарком пощении, — объясняет Александр Юрьевич. — Главное для пострадавшего — как можно быстрее покинуть опасную зону. Окружающие должны вывести пострадавшего из помещения, маршрутки и усадить на свежем воздухе в тени. Дальше алгоритм действий такой:
- Расстегнуть воротник, ослабить пояс.
- Усилить обдув воздухом (можно обмахивать импровизированным веером, а в помещении лучше использовать вентилятор).
- Смочить лицо и шею холодной водой или обтереть влажной салфеткой.
- Приложить к голове что-то холодное (например, бутылку минеральной воды).
- Дать выпить охлажденной воды или раствор регидрона (если есть возможность купить его в ближайшей аптеке).
- Если состояние не улучшается, вызвать «скорую».