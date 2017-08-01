Как справиться с тепловым ударом?

В жару человеку стало плохо. О том, как ему помочь, рассказал заведующий консультативно-информационным отделом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева врач медицины неотложных состояний Александр Комашко.

— Тепловой удар ничем не отличается от солнечного, который человек получает на солнцепеке, но происходит обычно в душном жарком пощении, — объясняет Александр Юрьевич. — Главное для пострадавшего — как можно быстрее покинуть опасную зону. Окружающие должны вывести пострадавшего из помещения, маршрутки и усадить на свежем воздухе в тени. Дальше алгоритм действий такой: