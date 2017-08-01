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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Как справиться с тепловым ударом?

Категория: Новости / Полезные советы

Как справиться с тепловым ударом?

В жару человеку стало плохо. О том, как ему помочь, рассказал заведующий консультативно-информационным отделом Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева врач медицины неотложных состояний Александр Комашко.

— Тепловой удар ничем не отличается от солнечного, который человек получает на солнцепеке, но происходит обычно в душном жарком пощении, — объясняет Александр Юрьевич. — Главное для пострадавшего — как можно быстрее покинуть опасную зону. Окружающие должны вывести пострадавшего из помещения, маршрутки и усадить на свежем воздухе в тени. Дальше алгоритм действий такой:

  • Расстегнуть воротник, ослабить пояс.
  • Усилить обдув воздухом (можно обмахивать импровизированным веером, а в помещении лучше использовать вентилятор).
  • Смочить лицо и шею холодной водой или обтереть влажной салфеткой.
  • Приложить к голове что-то холодное (например, бутылку минеральной воды).
  • Дать выпить охлажденной воды или раствор регидрона (если есть возможность купить его в ближайшей аптеке).
  • Если состояние не улучшается, вызвать «скорую».


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