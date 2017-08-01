55% доходов жители Одесской области тратят на еду

В структуре трат домохозяйств Одесской области в среднем 55,1% приходится на продукты питания.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Напомним, накануне министр соцполитики Украины Андрей Рева, заявил, что украинцы слишком много едят: по его мнению, именно этим объясняется тот факт, что доля расходов на еду в общей структуре трат граждан Украины составляет свыше 50%, тогда как в Германии — 14%.

«Учитывая то, что цены на продукты примерно одинаковые в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше в сравнении с нашими людьми», — заявил Рева.

Напомним, доля трат на продукты питания является общепризнанным критерием оценки уровня жизни. Чем он выше, тем меньшая часть денежных средств граждан уходит на удовлетворение одной из самых базовых потребностей человека - в питании. И тем, соответственно, больше денег остаётся на другие нужды: покупку одежды, товаров для дома, транспорт, путешествия, досуг, образование и т.п.

Однако данным критерием также следует оперировать с осторожностью. К примеру, в настоящее время доля затрат на продукты питания лишь немного ниже, чем в 2013-м году (54,1%), но это не означает, что уровень жизни граждан практически не изменился. Дело в том, что с 2013-го года граждане Украины в полтора раза (с 11,5% до 15,6%) увеличили долю расходов на коммунальные услуги. С учётом того, что за минувшие 3 года граждане Украины существенно сократили потребление большинства пищевых продуктов, это означает, что фактически качество жизни украинцев существенно ухудшилось.