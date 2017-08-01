Легализация решений иностранных судов на территории Украины

В условиях евроинтеграции и расширения украинского бизнеса за пределы территории нашего государства все чаще возникает необходимость в легализации решений иностранных судов на территории Украины.

По общему правилу, судебное решение, вступившее в законную силу, может быть выполнено только в пределах того государства, Суд которого постановил это решение. В то же время, с развитием сотрудничества международного сообщества, все более актуальным становится вопрос защиты прав и основных свобод человека на территории любого государства.

Именно поэтому мировой практикой было произведено два основных способа легализации решения на территории иностранного государства: экзекватура и регистрация. Первый предусматривает рассмотрение судом ходатайства о разрешении на исполнение решения иностранного суда (Франция, Бельгия и другие страны), Второй – внесение решения иностранного суда в особый реестр (Великобритания и другие страны).

В Украине исполнение решений иностранных судов регулируется разделом VIII Гражданского процессуального кодекса Украины (далее по тексту – ГПК Украины).

Статья 390 ГПК Украины определяет, что решения иностранного суда признаются и исполняются в Украине, то есть легализуются, если их признание и выполнение предусмотрено международным договором, соглашения, обязательность которого определена Верховной Радой Украины, или по принципу взаимности.

Указанная процедура предусматривает представление по месту нахождения (жительства) должника или его имущества (в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 392 ГПК Украины) в суд общей юрисдикции ходатайство о признании и принудительном исполнении решения иностранного суда.

Прежде чем обращаться в суд с таким ходатайством, необходимо убедиться, что срок для обращения не пропущен. Так, по общему правилу, указанный срок составляет три года со дня вступления решения иностранного суда в законную силу. Законодательство не устанавливает перечня оснований для возобновления пропущенного срока: Суд, руководствуясь своим внутренним убеждением, делает вывод о важности или неуважительности причин пропуска. То есть, в случае пропуска сроков для легализации решения иностранного Суда, необходимо также одновременно с ходатайством о принудительном исполнении решения, подать в Суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока по уважительным причинам.

Также обратим внимание на необходимость соблюдения определенных требований, предъявляемых законодателем к такому ходатайству, в частности:

субъект представления – правом подачи ходатайства о легализации наделены непосредственно взыскатель (его представитель) или, если это предусмотрено международным договором, другое лицо (его представитель)

по содержанию – ходатайство должно содержать:

1) имя (наименование) лица, подающего ходатайство, указание его места жительства (пребывания) или местонахождение;

2) имя (наименование) должника, указание его места жительства (пребывания), его местонахождение или местонахождение его имущества в Украине;

3) мотивы подачи ходатайства (ч. 1 ст. 394 ГПК Украины);

относительно перечня документов, прилагаемых к ходатайству – если международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, не определен перечень документов, которые должны прилагаться к ходатайству, или при отсутствии такого договора, к ходатайству прилагаются следующие документы:

1) заверенная в установленном порядке копия решения иностранного Суда, о принудительном исполнении которого подается ходатайство;

2) официальный документ о том, что решение иностранного суда вступило в законную силу (если это не указано в самом решении);

3) документ, удостоверяющий, что сторона, в отношении которой принято решение иностранного суда и которая не принимала участия в судебном процессе, была должным образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела;

4) документ, определяющий, в какой части или с какого времени решение иностранного суда подлежит исполнению (если оно уже выполнялось раньше);

5) документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается представителем) (ч., ч. 2, 3 ст. 394 ГПК Украины).

Заметим, что Суд, установив, что ходатайство и прилагаемые к нему, не оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными ГПК Украины, или к ходатайству не приложены все перечисленные документы, оставляет его без рассмотрения и возвращает ходатайство.

Законодательством не предусмотрено вынесение постановления об открытии производства по этой категории дел. Так, ст. 395 ГПК Украины определено, что Суд письменно лишь уведомляет должника о поступлении ходатайства о легализации и предлагает предоставить возражения в течение одного месяца. После получения возражений от должника или истечения сроков для подачи возражения, суд выносит определение, в котором определяет время и место судебного рассмотрения ходатайства, о чем сторонам сообщается письменно не позднее, чем за десять дней до его рассмотрения. Никаких ограничений по срокам для назначения рассмотрения дела законодательством не предусмотрено.

Рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного Суда проводится Судьей единолично в открытом судебном заседании. Неявка без уважительных причин в судебное заседание кого-либо из сторон или их представителей не является препятствием для рассмотрения ходатайства.

Рассмотрев представленные документы и выслушав объяснения сторон, Суд выносит определение о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного Суда или об отказе в удовлетворении ходатайства по этому вопросу. Сразу отметим, что украинский суд не проверяет правильность или законность решения, которое подлежит принудительному исполнению. Отказать в удовлетворении ходатайства суд может из исключительных оснований, определенных статей 396 ГПК Украины или оснований, предусмотренным международным договором (что является приоритетным).

Так, в удовлетворении ходатайства может быть отказано:

1) если решение иностранного Суда по законодательству государства, на территории которого оно вынесено, не вступило в законную силу;

2) если сторона, в отношении которой принято решение иностранного суда, была лишена возможности принять участие в судебном процессе из-за того, что не была должным образом уведомлена о рассмотрении дела;

3) если решение принято по делу, рассмотрение которого относится исключительно к компетенции Суда или иного уполномоченного в соответствии с законом органа Украины;

4) если принято решение Суда Украины в споре между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях, вступившее в Законную Силу, или если в производстве Суда Украины есть дело по спору между теми же сторонами, по тому же предмету и на тех же основаниях, до времени открытия производства по делу в иностранном суде;

5) если пропущен установленный международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и этим Законом срок предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению в Украине;

6) если предмет спора по законам Украины не подлежит судебному разбирательству;

7) если исполнение решения угрожало бы интересам Украины;

8) в других случаях, установленных законами Украины (ч. 2 ст. 396 ГПК Украины).

Стоит обратить внимание, если в решении иностранного Суда сумму взыскания указано в иностранной валюте, суд, рассматривающий это ходатайство, определяет сумму в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на день вынесения решения. При этом на практике, хотя это не предусмотрено законодательством, сторона-взыскатель самостоятельно обязана на каждое судебное заседание готовить заявление о расчете суммы взыскания в гривне по курсу Национального Банка Украины. В противном случае, Суд может отложить окончательное решение вопроса о взыскании средств до следующего раза – когда взыскатель все же представит Суду соответствующий расчет.

Постановление об удовлетворении ходатайства о легализации либо об отказе в удовлетворении может быть обжаловано в апелляционном порядке.

На основании решения иностранного Суда и постановления о предоставлении разрешения на его принудительное исполнение, вступившего в законную силу, Суд выдает исполнительный лист. Правда, на практике исполнительный лист не содержит четко сформулированных положений о необходимости взыскания средств с должника – в нем лишь отмечается об удовлетворении ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда в той или иной части.

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Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна