Двухколесные транспортные средства убивают своих владельцев?

ДТП со смертельным исходом произошло накануне на Балтской дороге.

Там мопед столкнулся с груженной фурой марки «ДАФ», которая двигалась по объездной дороге в направлении Усатово.

В результате пятидесяти семи летний водитель мопеда от полученных травм скончался на месте, а его пятидесяти четырехлетний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.

Кто стал виновником трагедии, пока не ясно. Ведется расследование.

Напомним, что руководитель пресс-службы патрульной полиции Алла Марченко неоднократно обращала внимание на особую травмоопасность двухколесных транспортных средств из-за их открытости и слабой устойчивости. К тому же, и это , вероятно, главное, водитель и пассажиры в них защищены разве что шлемами. Поэтому в случае ДТП они подвергаются гораздо большем риску, чем водители даже легких автомобилей.