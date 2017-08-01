«Черноморец» в очередной раз проиграл

В рамках 6-го тура «моряки» в родных стенах со счётом 0:1 уступили «Вересу» из Ровно и прочно обосновались на последнем месте турнирной таблицы Премьер-лиги, сообщает ТАЙМЕР.

Провальный старт «Черноморца» возродил разговоры об уходе с тренерского мостика клуба Александра Бабича. Сам же главный тренер «чёрно-синих» на послематчевой пресс-конференции также высказался по этому поводу: «Комментарий будет простым. Надо поговорить с руководством. Может кто-то другой придет сделать лучше. Я буду только рад. Я работал честно, что-то получалось, что-то не получалось… Для себя я сделаю правильные выводы. Думаю, что после этого я стал сильней, и таких ошибок впредь допускать не буду. Что касается самой игры… Даже ничья не устраивала нас. Моменты были, надо было забивать. Со стандартов в основном, но со стандарта сами получили. Конечно, очень хотели сегодня и ребята, и я добиться положительного результата, но в футболе так бывает. Будет время — поеду поучусь, съезжу на стажировку. Надеюсь, что «Черноморец» вылезет из этой ситуации, буду только рад. Но это — жизнь, думаю, что у каждого тренера могут быть в карьере такие моменты», - подытожил Бабич.

Свой следующий матч в рамках Премьер-лиги «моряки» проведут 27 августа в Запорожье против луганской «Зари».