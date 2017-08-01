У одесских патрульных полицейских –новый шеф

Коллективу патрульной полиции Одессы официально представили нового начальника. Им назначен 28-ми летний Юрий Рыбак.

Согласно предоставленной пресс-службой ведомства информации, он родом из Донецкой области, прослужил в органах правопорядка около 8 лет.

Сын героя Украины Владимира Рыбака, депутата горловского горсовета, который весной 2014 года пытался сорвать флаг ДНР с горловской мэрии.

По словам нового начальника городской патрульной полиции, приоритетами его работы станут повышение уровня безопасности граждан, усиление борьбы с преступностью. Расширение взаимодействия с обществом.

Другими словами, новый полицейский начальник, как принято говорить в определенных кругах, намерен «стоять за все хорошее против всего плохого!» И в этом он буквально ничем не отличается ни от своего предшественника, ни от практически всех без исключения руководителей правоохранительных структур.

Вот только куда ведут нереализованные намерения, мы все хорошо знаем.