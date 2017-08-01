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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

У одесских патрульных полицейских –новый шеф

Категория: Новости


У одесских патрульных полицейских –новый шеф

Коллективу патрульной полиции Одессы официально представили нового начальника. Им назначен 28-ми летний Юрий Рыбак.
Согласно предоставленной пресс-службой ведомства информации, он родом из Донецкой области, прослужил в органах правопорядка около 8 лет.
Сын героя Украины Владимира Рыбака, депутата горловского горсовета, который весной 2014 года пытался сорвать флаг ДНР с горловской мэрии.
По словам нового начальника городской патрульной полиции, приоритетами его работы станут повышение уровня безопасности граждан, усиление борьбы с преступностью. Расширение взаимодействия с обществом.
Другими словами, новый полицейский начальник, как принято говорить в определенных кругах, намерен «стоять за все хорошее против всего плохого!» И в этом он буквально ничем не отличается ни от своего предшественника, ни от практически всех без исключения руководителей правоохранительных структур.
Вот только куда ведут нереализованные намерения, мы все хорошо знаем.

 



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