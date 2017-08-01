За морем телушка - полушка, да перевоз дорогой

Эта народная мудрость всегда давала яркое объяснение, почему в других регионах или странах товар дешевый, а у нас он дорогой. Да потому что слишком дорого обходится доставка к покупателю. Вот и растет реализационная цена. Правда, порой политика вмешивается в коммерцию и тогда решающую роль играет не цена, а то, как решить вынужденную проблему. Скажем, нынче Украине нужен высококалорийный антрацитовый уголь для нужд теплоэлектростанций. Его в стране нет, сосед раньше продавал его по сходной цене, но сейчас он стал врагом и его казну нельзя пополнять нашими долларами. Вот и решили чуть похуже уголь покупать в ЮАР, по 90 долларов за тонну. Но вдруг американцы предложили свой уголек. Ну как отказать главному покровителю? Решили и американским шахтерам помочь и закупать у них уголь, но по 130 долларов за тонну. Дороговато, но что не сделаешь назло врагу и на радость другу?

Но это политическая необходимость, когда в ущерб экономике приходится идти на жертвы. Но почему наши доморощенные коммерсанты считают, что им позволено открыто грабить граждан своей страны лишь потому, что они являются монополистами и находятся под покровительством правительства, которое им позволяет бесконтрольно вести торговлю? Правительство предоставило торговому бизнесу зеленую улицу в ценообразовании. Сколько хочешь, столько и требуй за свой товар. Вот они (торговые дельцы) и взвинчивают цены, особенно на продовольственные товары в таких размерах, что гости из европейских стран удивляются, как украинцы выживают при европейских ценах и мизерной зарплате.

Особенно это стало заметно после того, как Кабинет министров Украины в конце прошлого года отменил ценовую регулировку на товары первой необходимости. Правительство считало, что в условиях конкурентной рыночной экономики при отсутствии контроля торговые предприятия будут вынуждены снижать цены, чтобы за счет увеличения валовой реализации товара обойти конкурентов. Не вышло. Цены на многие продовольственные товары за это время выросли на 28 – 45 и больше процентов. Как видим, никакого снижения цен не произошло.

Лишь в той стране, где правительство и парламент заботятся о благе своего народа, ценового беспредела не может быть. Во Франции, например, определили, что прибыль от реализации продовольственных товаров не должна превышать 8%. А у нас, какую цену на товар решил определить предприниматель, сколько и платите.

Далеко за примером ходить не будем. Давайте заглянем на торговые точки в Одессе, где продают арбузы и дыни. Это наглядный пример безграничного аппетита торговых магнатов. Как только начинается сезон реализации бахчевых в нашем городе, так и наблюдается ценовой беспредел.

Первые арбузы продавали и по 30 гривен за килограмм. Такой арбуз могли употреблять лишь те, у кого отменное здоровье и приличная сумма денег. Им важна экзотика. А кто задумывался над тем, как и за счет чего вырастили сверхранний арбуз? Его лелеют под пленкой. А чтобы ягода выросла быстрее и крупнее, ее накачивают различными стимуляторами роста и нитратами. Это не продукт, а букет ядохимикатов. А так как никто их не проверяет на качество, производители и торговцы получают сверхприбыль, а здоровье - ваша забота.

Но это о сверхранних арбузах, которые появились в июле. Этот месяц еще не является временем созревания арбузов. Время, когда они созревают без стимуляторов, приходится на вторую половину августа. Нынче засушливое лето уничтожило ранние посевы бахчевых. Сейчас уже подошли те, что созрели благодаря интенсивному солнцу, прошедшим дождям и поливу. Но арбузы - ягода временная и скоропортящаяся. Те, кто их выращивает, хорошо знают об этом и стремятся быстрее их собрать и реализовать, чтобы они не остались невостребованными в поле. Поэтому расчетливый хозяин стремится не гнаться за высокой ценой, а пораньше продать товар и получить больше валовой выручки.

Херсонщина издавна считается центром выращивания самых вкусных арбузов. Я как-то будучи в Турции обратил внимание на то, что продавец арбузов в своем магазине в объявлении особо выделил «Херсонские арбузы». Вот почему нередко в Одессе продают арбузы из Килийского, Тарутинского, Овидиопольского или других районов под видом херсонских. Уникальны арбузы, выращенные на Херсонщине, не потому, что там работают особые мастера бахчеводства, а потому, что здесь, в Скадовском, Цюрупинском и Голопристанском районах песчаные почвы, на которых и получаются вкусные арбузы. А солнце там и здесь одинаково ярко светит.

Но это мы отвлеклись от основной темы, прочему в Одессе арбузы самые дорогие в Украине? На прошлой неделе я был в Херсоне, там арбузы продавали по - 1,5 -2 гривны за кило. А в Одессе? А у нас на улицах, где обустроили специальные торговые точки для бахчевых, за килограмм арбуза требуют по 5 гривен. Но это еще ничего. Загляните в супермаркеты, здесь на ценнике, например в «Сельпо», стоит за килограмм арбуза 6 гр.99 коп. А стоимость дыни – 9 гр.99 коп. Удивляет не только высокая цена, но и своего рода психологическое ценовое воздействие на покупателя. Ставят не округленную стоимость, а 99 копеек. Что мы, мол, не по семь гривен продаем, а на копейку дешевле.

Чем могут объяснить высокие цены владельцы супермаркетов? Они уверены, что покупатель никуда не денется, если хочет воспользоваться летними дарами природы. Вот уж для кого нет предела жажды наживы, когда к тому же этому нет помехи. А хорошо бы было, чтобы покупатели объявили бойкот тем, кто устанавливает сверхвысокие цены на продукты питания и не покупали их у монополистов. Удивительно, куда девался антимонопольный комитет, почему он не скажет свое слово?