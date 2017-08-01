Хозяева стройки у одесского «дома-стены» готовы к нападению радикалов

Застройщики, проводящие работы у знаменитого «Дома с одной стеной» в Воронцовском переулке в Одессе, готовы к визиту протестующих против строительства 3 сентября.

Об этом хозяева стройки рассказали на пресс-конференции, добавив, что предупредили о возможных беспорядках и правоохранительные органы. Главный архитектор проекта Артур Свейда заверил журналистов, что все проекты работы — и предыдущий и нынешний — соответствуют строительным нормам, и по всем расчётам вид на «дом–стену» с известной одесситам и туристам точки не будет испорчен. Архитектор также охарактеризовал все нынешние скандалы вокруг застройки как проблемы «эмоционального характера». Свейда добавил, что результатом строительства станет «традиционная для Одессы архитектура» — камень-песчаник и высококачественная штукатурка.

Представитель застройщика Илона Брушневская рассказала также, что протестующие против стройки у «дома–стены» активисты «преследуют свои личные цели».

«Они проникают на объект и угрожают нашим рабочим физической расправой, говорят, что будут ломать их имущество», — посетовала Брушневская и предположила, что во время очередного визита активистов на стройку туда «даже могут кинуть бомбу».

Напомним, что недавно в соцсетях появились призывы местных праворадикалов прийти 3 сентября в Воронцовский переулок и провести «уборку» возле «Дома с одной стеной».

«Предупредительные протесты, снос второго этажа активистами патриотических организаций не остановили застройщика. Он возобновил работу и даже нанял охрану кавказской национальности… Поэтому надо брать и выходить. 3 сентября, в это воскресенье. В 12:00. Собираемся возле Дюка. И обязательно берите с собой друзей! Вам же не безразлично, как будет выглядеть город, где вы живете? Чем больше нас будет, тем эффективнее пройдет уборка!» — отмечает один из организаторов протеста.