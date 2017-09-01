Профессиональные заболевания

Это целый класс заболеваний, суть которых состоит в том, что в силу своих профессиональных обязанностей человек подвергается многократной однообразной и зачастую вредной нагрузке на организм. Профессиональных заболеваний много, однако в нашем случае мы будем говорить о тех, что относятся к опорно-двигательному аппарату.

Все, наверное, слышали такое название, как «локоть теннисиста». В самом деле, несмотря на то, что теннис считается исключительно полезным видом спорта, причем возрастных ограничений здесь не бывает, хроническая нагрузка на локтевой сустав приводит к стойкому болевому синдрому. Подобное заболевание происходит не только при занятиях спортом. Профессиональный теннисист – и не только – во время тренировок или изнурительной работы повторяет одно и то же движение, которое приводит к усталости мышц, связочного аппарата, сустава в целом. Если продолжить «спортивную тему», то мы увидим, что у спортсменов, особенно профессионалов в различных видах спорта, в результате чрезмерных нагрузок страдают все крупные суставы – голеностопный, коленный, тазобедренный суставы.

Очень часто на повреждение и боль в коленных суставов жалуются сварщики, ведь сварочные работы во многих случаях они проводят стоя на коленях.

«Писчим спазмом» страдают не только пишущие люди. Это могут быть художники, которые держат в руках кисть по многу часов в день, швеи, делающие однообразные движения иглой, закройщики, чье основное орудие - ножницы. В конце концов они начинают испытывать боль в лучезапястном суставе, пальцах кисти, запястье.

При постоянных на грузках на спину страдает и позвоночник, в основном у тех людей, которые подолгу сидят за компьютером, работают за столом. Это компьютерщики, бухгалтеры, которые по многу часов сидят на одном месте, офис-менеджеры, парикмахеры, работники СТО и так далее. Необходимо периодически делать паузу между длительными сидениями, разминаться, вставать, делать короткие прогулки, необходимо отвлечься от бухгалтерских расчетов, переговоров, поисков сведений через интернет. Лучше всего в перерывах делать зарядку, самый простой комплекс упражнений снимет нагрузку с одной группы мышц и укрепит другую. Если не заниматься собой, нетренированные, ослабленные мышцы позвоночника не смогут выполнять свои функции удержания позвоночного столба в полной мере, что очень часто приводит к возникновению проблем с позвоночными дисками, остеохондрозу.

Во всех этих и подобных случаях возникают нарушения, требующие внимания специалиста. И тут важно вовремя обратиться к нему, определить, чем вызван дискомфорт, какое движение причиняет боль. Конечно, прежде всего необходимо уменьшить нагрузку на этот отдел, ограничить движения в той или иной области, вызывающие боль. Иногда, в самых тяжелых случаях, приходится сменить род деятельности, но, повторяю, этого можно избежать, если вовремя принять меры по восстановлению и профилактике заболевания нагружаемой области. Что можно сделать? Прежде всего - это применение специальных повязок, ограничивающих движения сгибания, разгибания, ротационных движений. Их сегодня на фармацевтическом рынке достаточно, каждый может выбрать для себя то, что необходимо, опять же, после предварительной консультации со специалистом. Благотворно влияют на больной орган, снимают воспаление, улучшают питание тканей в поврежденной области физиотерапевтические процедуры. Это физиотерапия, амплипульс, магнитотерапия, разнообразные тепловые процедуры.

Благотворно влияет на повреждённые суставы приём хондропротекторов, восстанавливающих связки, ткань хряща, сустава. Выбор препаратов большой, есть и отечественные, и зарубежные, соответственно, и цены на них разные. Препараты могут применяться в виде таблеток, мазей, уколов.

Профилактика профессиональных заболеваний основывается на тех же правилах, о которых мы уже говорили в предыдущих публикациях. Необходимо делать паузы между занятиями, дать возможность мышцам и связкам отдохнуть, восстановиться. К сожалению, мы мало уделяем этому внимание, работаем на износ, не жалеем свой организм. Но стоит запомнить, что потраченное на профилактику время обеспечивает долгое здоровье и активность организма. Если вы будет соблюдать профилактические рекомендации сегодня, это даст вам фору перед старением и болезнями завтра.

Очень важно также выбрать правильный режим питания, то есть не питаться сомнительной пищей, так называемым «фаст-фудом», не принимать энергетические напитки, дающие лишь иллюзию тонуса организма. В нашем регионе природа предоставляет нам все необходимое, чтобы питаться полноценно, а главное разнообразно. У нас есть практически любые овощи, фрукты, морепродукты, мясные и молочные продукты. Однообразный набор продуктов, так же как и повторяющиеся однообразные движения, нарушают гармонию в организме.

Если все же проблема возникла, лучше обратиться к специалисту, который сможет вам помочь. И чем раньше это сделать, тем помощь будет эффективнее.

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Врач: Варзарь Сергей Александрович. Предварительная запись по

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Подготовила Елена Антонова