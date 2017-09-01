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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Задержан 28-летний мужчина, который вырубал деревья

Категория: Новости

Задержан 28-летний мужчина, который вырубал деревья

Недалеко от границы был задержан 28-летний мужчина, который вырубал деревья в районе населенного пункта Троицкое.

Как сообщает  пресс-центр Госпогранслужбы, мужчину задержали вечером 4 сентября.

Пограничный наряд отдела "Яськи" Белгород-Днестровского отряда заметил, как неизвестный вырубал деревья. К месту происшествия сразу же прибыла группа реагирования пограничников, которые обнаружили автомобиль "Волга" с прицепом, в котором находились срезанные деревья.  Владелец автомобиля отказался предоставить какие-либо документы, удостоверяющие его личность, как и на автомобиль с грузом. По сообщению пограничников, молодой человек во время документирования правонарушения препятствовал правоохранителям.  Сейчас нарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащие Госпогранслужбы. Помимо этого, правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ст.247 ("Нарушение законодательства о защите растений") УК Украины. Добавим, что нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом до 100-та не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 2-х лет.



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