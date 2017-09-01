На уборку мусора в Одессе предлагают выделить 23,5 миллиона гривен

Такое решение принято на заседании депутатской комиссии по ЖКХ.

Таким образом, депутаты решили удовлетворить просьбу руководств КП «Одескоммунтранс», которое просило эти средства на закупку полутора тысяч новых контейнеров для мусора и четырех новых современных тяжелых мусоровозов.

Правда, для вступления решения в силу оно должно быть поддержано большинством голосов на сессии горсовета.

Однако, принимая во внимание особое внимание, которое в последнее время уделяется руководством города проблеме уборки мусора, в положительном решении данного вопроса можно практически не сомневаться.

По имеющейся информации, вопрос предполагается вынести уже на ближайшую сессию , которая намечена на 20 сентября.