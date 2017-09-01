Как будем в высотках пожары тушить?

Тема эта далеко не новая, даже где-то «набившая оскомину». Речь идет о тушении пожаров в высотках. Жуткое «кино» получается: высотки в Одессе растут со стремительной скоростью, время от времени мы получаем страшные новости о возникающих в них пожарах, которые тушить, как выясняется, нет возможности. Впрочем, дело не только в лестницах для высоток.

На недавнем аппаратном совещании в мэрии прозвучало в который уже раз:

— В Одессе есть только одна 50-метровая автолестница, которая позволяет тушить пожары в высотных зданиях.

Сообщил об этом начальник 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Одесской области Александр Полохач.

И — в качестве «свежего» примера: пожар на улице Академика Глушко, 21 спасатели тушили в течение 5 часов. Горела 4-комнатная квартира на 13-м этаже. Александр Полохач отмечает: кроме отсутствия лестницы, тушение пожара усложнял припаркованный у дома транспорт, заборы, бетонные клумбы для цветов, а деревья не давали использовать лестницу для тушения на полную длину.

Далее специалист зачитал статистику, согласно которой на территории Одессы находится 593 дома повышенной этажности, из них 37 — выше 47 метров. По его словам, тушение пожаров в таких домах невозможно без использования автолестниц. А что имеем на деле? Всего в Одессе семь 30-метровых автолестниц и одна 50-метровая. По мнению Александра Полохача, каждый район города должен иметь хотя бы одну 50-метровую лестницу.

Но и это еще не все. На эффективность тушения пожаров сильно влияют условия содержания жилого фонда, а именно — отсутствие автоматических пожарных сигнализаций и отсутствие системы дымоотведения. Александр Полохач рассказал, что сотрудники ГСЧС провели проверку высотных домов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Некоторым владельцам домов были выданы предписания для устранения нарушений, однако до сих пор никто ничего не исправил.

Честно говоря, это все, вместе взятое, звучит, мягко говоря, совсем не весело.

Что говорят власти?

— Вопросы пожарной безопасности необходимо выстраивать с компаниями, которые ведут высотную застройку. Город разорится, если будет все время покупать технику, необходимую для обеспечения пожарной безопасности этих объектов, — заявил мэр.

Что же мы получили на сегодняшний день «в сухом остатке»? По мнению главного спасателя Одессы, мэрии необходимо разработать программу для обеспечения пожарной безопасности высотных домов. В частности, предусмотреть мероприятия по реанимации устарелой пожарной системы или по установке новой. Мэр города Геннадий Труханов отметил, что стоит подумать над этим предложением и изучить его более детально.

Напоследок — устрашающая статистика. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, с начала года на территории Одесской области произошло более шести тысяч различных чрезвычайных ситуаций. Почти две трети из этих случаев составляют пожары. 241 человек погиб и 235 получили травмы различной степени тяжести. Среди распространенных причин возгораний — элементарные нарушения правил противопожарной безопасности. А наибольшую опасность представляют возгорания, возникшие на высотных этажах городских многоэтажек.