Суд Львова отложил рассмотрение дела о незаконном пересечении границы Саакашвили до 22 сентября

Мостиский районный суд Львова отложил рассмотрение дела о незаконном пересечении границы экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили до 22 сентября, передает Zaxid.net.

В понедельник, 18 сентября, суд начал рассмотрение дела Саакашвили. Зашита бывшего одесского губернатора заявила, что врученный Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинской границы был составлен неправильно.

Кроме того, защита потребовала от ГПСУ предоставить план эвакуации пассажиров с пункта пропуска «Шегини» на случай чрезвычайной ситуации, поскольку пункт был заминирован.

Суд принял решение перенести рассмотрение дела на пятницу, 22 сентября.

Как ранее сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины в связи с прорывом на КПП «Шегини» 10 сентября.

Как сообщалось, 12 сентября Саакашвили вручили админпротокол о незаконном пересечении границы. Сам Саакашвили протокол подписал, несмотря на то что настаивал на его незаконности. До подписания протокола политик подписал возражение к нему.