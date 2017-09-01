21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это событие — рождение Матери Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны — хорошо описано в Церковном Предании. Родилась в семье девочка... Обычная фраза о житейском событии. Но какими мелкими, какими невыразительными кажутся эти слова, если отнести их к событию двухтысячелетней давности, когда в праведной семье Иоакима и Анны родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь. Это теперь мы говорим - Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, Матерь Божия... А тогда - с виду обычный ребенок, чистый, трепетный, - доверчиво вглядывался в подаренный родителями мир, а немолодые родители радовались, глядя на Нее, и благодарили Господа за посланное к старости утешение.

Беспомощный и маленький ребенок всегда рождается с каким-то внутренним духовным потенциалом, который потом проявляется в человеке. Этот духовный запас формируется родителями ребенка. В Божией Матери воплотились все достоинства человечества, которые долгие годы собирал Ее род. В Ней было и мужество мучеников, и премудрость Соломона, и кротость царя Давида, и терпение пророка Моисея, и вера праотца Авраама. Это происходит со всеми людьми, потому что родители ответственны за жизнь своего потомства, и в Священном Писании ясно об этом говорится, что род праведного прославляется, а род нечестивого искореняется. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Пс. 1:6).

В Ветхом Завете считалось, что если супружеская пара бездетна, то это страшное наказание от Бога за какие-то грехи. Потому что все ждали Спасителя, каждый иудей хотел войти в родство с будущим Миссией, и чем больше было детей, тем большим считалось благоволение Божие и вероятность, что от семейства мог появиться Тот, кто спасет не только иудейский народ, но и весь мир. И если Господь не давал детей, то считалось, что Бог вычеркнул этих людей из списка возможных быть Его сродниками.

Родители Пресвятой Богородицы были праведными, но бездетными людьми. С этой скорбью они дожили до преклонного возраста (Предание говорит, что им было за 60, когда родилась Дева Мария). Видимо, хотел Господь и в этом совершить чудо, чтобы никто не посмел унизить достоинство Пресвятой Девы и сказать, что она – обычная дочь обычных родителей. Нет, Ее рождение – это плод родительских молитв. Всю жизнь Ее праведные родители молились о даровании им ребенка. Даже тогда, когда по нашим, человеческим меркам уже нужно просто смириться (в 60-то лет!), они все равно продолжали молиться. И наконец, окончилось их испытание, Господь услышал их, как впрочем, всегда слышит и нас с вами. Только не спешил с исполнением, закаливая веру Иоакима и Анны в горниле искушений, приводя их к истинно праведной жизни. И вот тогда-то у истинно праведных родителей родилась праведная Дочь.

Православная Церковь верует, что Пресвятая Дева была из такой же плоти и крови, как и мы. Из чудес Божиих, направленных на Ее рождение, – лишь длинная вереница святых бабушек и дедушек, праведников в Ее роду. Но этот святой генофонд ничуть не умаляет личных усилий Божией Матери в борьбе с личным грехом. То, что Дева Мария не имела личных грехов – это Ее личная праведность, Ее личный подвиг. Она стала «Честнейшей Херувим» и «Славнейшей Серафим» благодаря Рождению Христа. Но совершиться это Рождение могла лишь благодаря Ее чистой и аскетичной жизни. И это, для нас огромный урок.

Сегодня, вспоминая Рождество Божией Матери, Ее преславных родителей, которых мы величаем вместе с Ней, вспомним слова Святителя Филарета, митрополита Московского, который говорил: «Знаете, что надо для того, чтобы Бог постоянно, всегда и везде был с нами?»…. «Надо, чтобы мы были с Богом», если мы будем с Богом, то и Бог будет с нами.