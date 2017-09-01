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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На сегодняшний день на «бирже труда» в Одессе состоит менее двух тысяч человек

Категория: Новости


На сегодняшний день на «бирже труда» в Одессе состоит менее двух тысяч человек

По информации пресс-службы мэрии, в городе насчитывается 1987 официально зарегистрированных безработных. Из них две трети- женщины, а почти половина- молодые люди возраста до тридцати пяти лет.

При этом большинство из них получают пособие, средний размер которого на четверть превышает минимальную зарплату и составляет 3990 гривен в месяц.

При этом на рынке труда насчитывается около тысячи двухсот свободных вакансий.

Отметим, что наибольшим спросом по-прежнему пользуются квалифицированные рабочие и работники торговли. А наименьшим - экономисты, юристы и банковские служащие.



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