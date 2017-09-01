Новое нарушение в «Виктории» - оказывается, дети не посещали школу

Как выяснилось в ходе заседании специально созданной губернатором комиссии, участники ансамбля «Адель», в предпоследний день отдыха которых там случился пожар, не посещали школу.

«Учебный год начался 1 сентября и согласно законодательству дети должны были посещать занятия. Учебный процесс должен был быть как-то организован . А раз этого не было, то на лицо нарушение закона!» -отметил губернатор.

Он поручил дать правовую оценку этой ситуации.

Отметим, однако, что по информации городского департамента образования, законодательство предусматривает возможность отработки пропущенных во время оздоровления занятий, если в оздоровительном лагере нет школы.

Поэтому никакого нарушения закона в данном случае не было.