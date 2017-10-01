Нашествие стихии снова откладывается, но не отменяется

Шторм, который вот уже двое суток ожидают в Одессе, снова запаздывает.

По информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, он накроет центр региона и непосредственно Одессу в ночь с 8 на 9 октября.

Помимо проливных дождей, ожидается штормовой ветер скоростью до 27 метров в секунду.

Как показывает практика, это может привести к обрушению деревьев и их фрагментов, а так же обрыву линий электропередач.

Поэтому полиция и спасатели снова напоминают автовладельцам о том, чтобы те ни в коем случае не оставляли своих «стальных коней» под деревьями.