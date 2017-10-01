Сергей Кивалов предложил свой вариант реформы юробразования

Альтернативный законопроект о юридическом образовании и юридической профессии уже в Парламенте.

Народные депутаты Сергей Кивалов, Виталий Курило и Александр Спиваковский зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект «О юридическом образовании и юридической профессии» (№ 7147-1).

Напомним, в парламенте уже зарегистрирован законопроект о реформе юроборазования № 7147, который вызвал критику юридического сообщества из-за ряда спорных положений.

Альтернативный законопроект определяет не 4 юридические профессии (судья, адвокат, прокурор, нотариус) и профессиональную деятельность в сфере права (как это предусмотрено проектом № 7147), а разделяет юридическую деятельность на регулируемую и нерегулируемую, что обуславливает разный порядок допуска к ней.

Так, к регулируемым юридическим профессиям со специальным порядком допуска отнесены: судья; адвокат; прокурор; нотариус; преподаватель права; исследователь права; третейский судья; арбитражный управляющий; государственный исполнитель, частный исполнитель; следователь; детектив; помощник судьи. К этим профессиям допускаются лица, получившие юридическое образование второго (магистерского) уровня высшего образования, соответствующие специальным квалификационным требованиям, а в случаях, определенных соответствующими законами, также сдавшие специализированный квалификационный экзамен. К другим регулируемым профессиям допускаются лица, получившие юридическое образование первого (бакалаврского) уровня высшего образования. Государство не определяет перечень нерегулируемых юридических профессий, к ним допускаются лица, получившие юридическое образование начального (короткого цикла) или первого (бакалаврского) уровня высшего образования. Напомним, проект № 7147 предусматривает обучение по единой («наскрізна») магистерской программе.

Требования по допуску к регулируемым и нерегулируемым профессиям и регулируемым юридическим профессиям со спецдопуском распространяются на соискателей образования, зачисленных на обучение после вступления в силу закона.

Предусмотрено введение Единого государственного квалификационного экзамена по специальностям «Право», «Международное право» для допуска к юридическим профессиям и общего допуска к участию в конкурсе на соискание второго (магистерского) уровня высшего образования по специальности «Право», «Международное право». Квалифэкзамен проводит Государственная юридическая экзаменационная комиссия, состав которой утверждает Минобразования. В нее обязательно должны быть включены «все представители ведущих юридических школ». Под ведущими подразумевают юридические школы, осуществляющие образовательную деятельность по специальности «Право» или «Международное право» по всем уровням высшего образования, имеющие докторантуру и в которых функционирует специализированный ученый совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальностям «Право», «Международное право». Допускается функционирование «простых» юридических школ.

Также урегулирован вопрос самоуправления юридических школ: в рамках самоуправления и автономности они принимают решение о содержании юридического образования, контроле качества, допуске к юридической профессии, финансировании юридического образования и науки в Украине. Отметим, что законопроект № 7147 предусматривает единый стандарт юридического образования.

Организационными формами самоуправления и автономности юридических школ являются:

1) общие собрания (конференции) трудового коллектива юридической школы, включая не менее 25% выборных представителей из числа соискателей юридического образования юридической школы;

2) общее собрание органов студенческого самоуправления;

3) съезд представителей юридических вузов и научных учреждений;

4) Совет деканов и ректоров юридических школ Украины.

Юридическое образование в проекте Сергея Кивалова определено как «высшее образование, полученное в Украине по специальности «Право» или «Международное право», а также высшее образование, полученное в иностранных государствах и признанное в Украине в установленном законом порядке как полученное по специальности «Право» или «Международное право». Обучение проводится на дневной форме или дистанционно.