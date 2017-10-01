Цирк на арматуре: глава КМУ сварил «сопли», выручая однодельца

100 лет назад многие в нашей стране верили, что в госуправлении нужны кухарки, а лучше – бравый матрос с наганом. Ныне внедрены заблуждения иного уклона: мол, «начальствующие лица» – могут всё! Мол, ныне правят – супермены: способны и бизнес-схему наладить, и самолет пилотировать, и коня осадить, и гвоздь точно забить… Развенчать этот миф помог в канун праздника Покрова Богородицы не теоретик-аспирант, а действующий глава Кабинета министров Украины В. Гройсман.

Галоп-облет «смотрителя» дорожных подрядов

Богатым встречами стал для В. Гройсман четверг 12 октября. Как поведала в Фейсбуке страница Volodymyr Groysman, завтрак он отработал в «дискуссии с деловыми кругами Канады» за столиком на 5 персон, вечером в телепрограмме 5 канала «поговорил с Ларисой Губиной про пенсионную реформу», а между теми беседами проделал (используя авиацию) пресс-тур по поводу «смотра» ремонтов автодорог.

Ту акцию подчиненная КМУ редакция газеты «Урядовий курь’ер» назвала «инспекцией в режиме реального времени», восторгаясь, что босс их редактора «посвятил день» ознакомлению с состоянием выполнения ремонтных работ на автодорогах общего пользования в двух областях (Черкасской и Кировоградской), а о начале действа «стало известно благодаря его записи в сети Fаcebook: «Нині інспектуємо хід дорожніх робіт…».

Сообщения Volodymyr продублировали сопровождавшие В. Гройсмана десятки корреспондентов СМИ, но и те едва успевали добывать интересующие факты, а от главы смотра-облета получили на брифинге лишь ответы по двум вопросам. Очевидна фальшь такой «инспекции» по-новому: «галопом» (на вертолете), без замеров качества дорожного полотна и даже без привычного совещания с руководителями фирм, получивших подряды.

Разоблачение показухи организаторы пресс-тура притушили постановкой ряда «пасторальных» сценок: В. Гройсман охотно жал руки рабочим, любезничал с группой селянок и малышом, взял у молодого сварщика урок сварки стальных прутов. Последнее действо с дымом и искрами было зрелищно и «зациклило» внимание многих, разделив аудиторию на одобряющих или критикующих трюк премьера-«сварщика». Причем осмеивать тот «развод» позволили даже на странице Volodymyr Groysman, где изливающие досаду вписали ряд обидных реплик:

«Развод» зрителей псевдо-инспекцией

Критические выпады и неудачное исполнение не отменяют успех замысла по «переключению внимания» свидетелей показного «осмотра» дорог. Одна из видеозаписей лицедейства опубликована в Интернете (см. https://youtu.be/YN4jg7UD49s ) и бесплатно доступна учителям недофинансируемых ПТУ, как наглядное пособие для разбора ошибок начинающих сварщиков, а имиджмейкерам – как мастер-класс.

Казус случился на Черкасском автомобильном мосту (над Кременчугским водохранилищем). Сопровождаемый охраной и аккредитованными журналистами В. Гройсман пошел, как бы, осмотреть участок, где до приезда гостей рабочие крепили из арматуры каркас под будущее бетонирование и там застал одиноко сидевшего на сварочном аппарате молодого сварщика с парой (?) защитных масок. Пока операторы настраивали камеры, гость элегантно присел рядом с трудягой на корточках и высказал какую-то похвалу.

По версии услужливых из «Урядового курь’ера», В. Гройсман «згадав свій перший робітничий фах» и решил блеснуть талантом укротителя электродуги, хотя все его биографии сообщают: получив в 16 лет должность «директора рынка», принадлежащего его отцу, он не шастал по заводским проходным. А тут вдруг прельстился новенькой «с иголочки» спецовкой сварщика, которая случайно (?!) оказалась соразмерна его статному благоухающему телу.

Уверенно, как альфа-самец, «инспектор» цепко ухватил поданный ему держатель с электродом. Но глянув на грязноватое место для трюка, не испугался, а вспомнил, где взять спецовку. По его команде сварщик послушно уступил свою робу, а альфа-начальник, ловко отработанным движением скинул (по-барски не глядя) свое полупальто в руки подсуетившегося телохранителя и напялил позаимствованную одежку. Тут возникла заминка: привыкший к японским молниям, Volodymyr не знал, как застегивать пуговицы на новом облачении, чем развеселил раздетого им рабочего. Тот учтиво дал подсказку, а затем подрегулировал (по размеру головы главы КМУ) крепление нахлобученной гостем сварочной маски: не барское же дело винтик себе подкрутить.

Когда приготовления закончили, герой сюжета решительно присел и ткнул электрод в стык скрепляемых прутов арматуры. Раздался привычный строителям треск электродуги, полетели искры, повалил дым и... секунды этой работы (электродуги) прервала ошибка варившего: к «свариваемому» пруту «прилип» неловко придвинутый электрод. Нервно, рывками руки сварщик-любитель выкинул электрод из держателя, куда строитель ловко сунул второй «патрон». Это и позволило опекаемому гостю сделать вторую попытку, а рекламистам — утверждать: «премьер, под руководством сварщика, сделал несколько сварочных стежков».

Сколько швов там сварил В. Гройсман и не были ли они – «соплями», подлежащими переделке, никто из свиты проверять не стал: достаточным оказалось сцен с искрами и общением «на равных» с беззлобным строителем. Такие игры могут довести и до кресла водителя автогрейдера. Дай Бог, чтобы окружению этого босса хватило ума не допускать его на пробы в ролях воздухоплавателя, хирурга или (упаси Бог) оператора АЭС...

Планы «валятся» – где деньги, Volodymyr?!

Несмотря на финты «популизма», в завершение пресс-тура пронырливая репортер успела на брифинге огорошить В. Гройсмана вопросом по делу: прав ли Омелян, заявив, что до конца года не будет выполнен план ремонта дорог? Тут и случился настоящий «прокол»: не ожидая неуместной умности, премьер-«базарник» залепетал, что не знает «откуда такая информация у министра» (инфраструктуры) и со словами «кожен має займатися своєю справою» вызвал для дачи отповеди сопровождавшего его Славомира Новака, гастролера из Польши, возглавляющего ныне «Укравтодор». И ушлый экс-министр Польши – не подкачал. Меняя тему и томя невнятным произношением суржика, он прочитал мини-лекцию:

«Завжды дорожняя галузь до останнього дня конкрэтного сэзону завжди е праця в звьязку з погодными условиями. Будемо працюваты до конца. Як прэмьер-министр наголосыв зробимо свой план, як ми заложили – чи це будэ два тысяч… пьятьдесят-пьятьсот, чи це будэ дви тысячи, чотыриста, тридцать… Цэ – на самом деле не важнейша речь. Важнейша речь, штоби розумне викорустуваты публични гроши! Бо без розумне каждый один може викорыстаты публични гроши, а ми видповидаэмо за публични грошы платникив податку. И краще використаты гроши – щоб не потиряты. Мы свой план выконуэмо и зробымо, що ми обицялы на початку року».

Успокоившись, В. Гройсман «в подтверждение» речи С. Новака вдобавок обыграл и политический аспект, заявив: «…радянську погоню за тисячами кілометрів ми робити не будемо. Ми будемо якісно класти асфальт в тих погодних умовах, які дозволять нам це зробити». Ссылка на «непогоду» сулит недоброе дорогам с твердым покрытием, ранее обустроенным между населенными пунктами Украины; ведь их общая протяженность – свыше 160 тысяч километров…

Под сомнение ставится и повторенное «дорожником» В. Гройсманом обещание то ли строить, то ли латать дороги по маршруту Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница - Умань – на Одессу, Николаев, Херсон и «звідти – на північ» (?). Не моргнув глазом, он заверил, что такой проект уже обеспечен финансированием: на следующий год «запланировано» (в проекте бюджета, не принятом еще парламентом) аж 4 млрд. гривен. Но дорожники знают: планируемой суммы не хватит на высококачественную реконструкцию (даже без обустройства эстакад на перекрестках). К тому же из указанных денег В. Гройсман пообещал восстановить и дорогу между Кировоградской и Николаевской областями, что «Укравтодор» оценивает в 1,6 млрд. гривен...

Завышая успехи, глава КМУ часто называл «ремонты» – «строительством». Зато примечательно проговорился, обосновывая дороговизну проекта дороги: «Можливо вона буде… там застосування нових технологій…». Может – будет строиться по-новому, но вряд ли. Аврал ремонта 2-полосной дороги Черкасского моста (где В. Гройсман оставил «сопли» на арматуре) сейчас ведут не только без «новых технологий», но и нарушая общие правила бетонирования: бетону, укладываемому на (ржавую) арматуру, не дали как следует высохнуть и упрочиться, что чревато досрочными деформациями такой «основы».

Но, даже допуская брак и выдавая «текущие ремонты» отдельных участков за могучие «реконструкции», С. Новак не смог организовать масштабное обновление автодорожного хозяйства. А анонсируемые В. Гройсманом капремонты дорог «от Хмельницкого – на юг и далее» – пока не значатся в реальных проектах. На сайте Министерства инфраструктуры указано, что их проектный офис группы поддержки реформ успел оформить для потенциальных иностранных инвесторов лишь для ТЭО на ремонт участков в западных областях Украины. Но и там не все гладко, жалуются люди на странице Volodymyr Groysman:

Ivan Ant Дорога Ходорів - Нові Стрілища що у Жидачівському районі Львівської області. Почали ремонтувати у с. Отиневичах і перестали, чому дальше не ремонтують на Дуліби Грусятичі? В чому справа, чи чекають коли сніг випаде?

Владимир Барсук Володимир Борисович, поїдьте на вулицю Набережне шосе у Києві (метро Дніпро), там "три каліки" перекрили половину дороги і вже майже місяць 3 км дороги ремонтують.

Арифметика «дорожных» трат

По данным годового отчета «Укравтодора», в прошлом году на все ремонты, закупки документации, содержание персонала и т.д. там потратили из госбюджета Украины 15,09 млрд. грн.. Но планировали потратить – 20,5 млрд. грн.. Поэтому дополнительно заняли в долг – свыше 874, 9 млн. грн., а по предыдущим долгам «Укравтодора» из госбюджета выплатили еще 5,535 млрд. грн. Круто!

Но за тот же год в другом их отчете («по бюджетным программам с детализацией по кодам экономической классификации») указано, что «на дороги» потратили 16,965 млрд. грн., т.е. на 1 миллиардик больше...

В первом отчете – указали конкретные участки, но не указав суммы сметной тоимости. А во втором отчете – указали суммы трат, но не конкретизируя: где и за что? Ясно лишь, что львиную долю денег «освоили» в приграничных западных (ближайших к Польше) областях. А крупнейший провал планов (1,87 млрд. грн. вместо 4,37 млрд. грн.) был допущен в программе, расплывчато именуемой «Развитие автомагистралей и реформа дорожного сектора».

Те отчеты лишний раз подтверждают: распорядители «дорожных» средств имеют простор для махинаций, даже не прибегая к ухищрениям экономии фактических затрат внедрением новых технологий. Поэтому навевает смутные подозрения нынешнее пребывание на посту «исполняющего обязанности главы» этого агентства – иностранного рекламиста-политолога с плохим знанием украинского языка и репутацией коррупционера. За получение неучтенных доходов С. Новак (прежде уличаемый «лишь» в бездеятельности) лишился в 2013 в Польше должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства.

Не зря в «Укравтодоре» сейчас перевыполняют лишь получение Новаком жалования: в 9 раз (до 700 тыс. грн/месяц), как выяснил и сообщил обществености в августе этого года журналист С. Мальнев. Однако супер-траты агентством финсредств не подкреплены адекватными объемами оконченных работ! Тем самым импортный «временщик» навредил миллионам украинских автомобилистов и имиджу Президента Порошенко. Последний, «купившись» на актерский дар любимца экс-президента Польши Б. Комаровского, в феврале 2017 года на совещании в Ивано-Франковске публично заверил: к концу года в Украине построят более двух тысяч километров автодорог… И недостачу обещанных дорог В. Гройсман и С. Новак теперь пытаются прикрыть показом «фронта работ» и «братанием» с трудящимися в стиле компартийных чинов УССР.

P.S. Продолжая иллюзион, 15 октября Volodymyr Groysman объявил, что «з приємністю» публикует новые фотоснимки ремонта дороги М-19. А там пристроенную 3-ю полосу разметили так, что рядом нужен пункт для жертв провоцируемых «лобовых» ДТП…