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  • Дата: Вчера, 19:11
Вчера, 19:11

Тепло уже начало поступать в дома одесситов

Категория: Новости


Тепло уже начало поступать в дома одесситов

Об этом сообщил в ходе заседания исполкома первый заместитель городского  головы Анатолий Орловский. По его словам, за последние два дня уже начали работу четыре крупнейшие городские котельные- «Северная-1» и «Северная-2»  в Суворовском районе и «Южная-1» и «Южная-2» в Киевском.

Таким образом, тепло уже начало посткпать в социальные объекты города. Кроме того, к отоплению уже подключают и жилые дома. В настоящее время в основном в Суворовском и Киевском районах,  на очереди Малиновский район.

Правда, как ранее сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца, тепло в дома начнут подавать только после того, как температура воздуха в течение трех дней будет ниже 8 градусов. Как это и определено правилами.,

А поскольку согласно прогнозам, в ближайшие дни в Одессу должно прийти потепление, процесс подачи тепла в дома одесситов может застопориться. Тем более, что для того, чтобы подача тепла стала стабильной, обычно требуется от семи до четырнадцати дней.



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