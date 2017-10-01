Одесские боксёры победили на чемпионате Украины

С 24 по 29 октября в спорткомплексе «Олимпиец» в Одессе прошёл чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвящённый памяти мастера спорта СССР Романа Песина.

На первенство прибыли 26 команд со всех регионов страны (всего 301 человек), а Федерацию бокса Одесской области представил 21 спортсмен под руководством старшего тренера по юниорам Константина Бермана. В полуфинале борьбой за медали занялись 6 её боксёров. Так, в упорном бою бронзовым призёром чемпионата стал одессит Дмитрий Тодоров (54 килограмма, тренер Э. Луцкер), а пятеро представителей Одессы вышли в финал первенства.

Серебро завоевали одесситы Александр Полевой (48 килограмма, тренеры К. Берман, С. Антонов) и Илья Мельничук (70 килограммов, тренер С. Антонов), а золото — два представителя Андреевки Одесской области: Дмитрий Молодан (44,5 килограмма) и Юрий Захареев (63). Оба являются воспитанниками тренера И. Юрескула.

В результате команда из Одесской области стала первой в зачёте по медалям: три золотых, две серебряные и одна бронзовая.

Кроме того, золотую медаль завоевал одессит Максим Гаврилюк (57 килограммов, тренер Э. Луцкер). Также Юрий Захареев удостоился кубка «Лучший боксёр чемпионата Украины», а Александру Полевому вручили кубок «За волю к победе!».