С момента трагедии в лагере «Виктория» прошло уже полтора месяца, а экспертных заключений нет как нет

Об этом говорилось на заседании комиссии по выяснению причин трагедии. По информации представителей Прокуратуры, окончательные экспертные заключения поступят из Киева до конца месяца.

Отметим, что участвующие в работе комиссии общественники оказались куда оперативнее. Так, по словам известной активистки Светланы Подпалой, в результате общения с работниками лагеря, а также отдыхавшими там детьми и их родителями установлены серьезные нарушения не только в режиме питания, но даже в обеспечении отдыхающих питьевой водой.

Кроме того, установлены так же нарушения штатного расписания работников лагеря.

Отметим, что, по словам общественницы, такие нарушения были характерны для этого лагеря на протяжении, по крайней мере, двух последних лет.

Напомним, что 16 сентября в лагере «Виктория» произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три несовершеннолетние девочки.