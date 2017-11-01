В Одесской области в результате одного пожара сгорели дом, пристройка и автомобиль

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Происшествие произошло нынешней ночью в Тарутино.
По информации ГСЧС около половины первого ночи поступил сигнал о возгорании частного одноэтажного дома на улице Центральной.
Первое пожарное подразделение прибыло на место менее, чем через десять минут. Однако к этому времени огонь уже успел перекинуться с крыши дома на пристройку.
Борьба согнем продолжалась около трех часов.
К сожалению, крыша дома и пристройки, а также припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ-2101» выгорели практически полностью.
Общая площадь возгорания составила семьдесят квадратных метров.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и десять человек личного состава.