Одесский и Львовский оперные театры хотят породниться?

О необходимости создать ассоциацию оперных театров и тесно сотрудничать в творческом процессе рассказал руководитель львовского театра Василий Вовкун.

По его словам, в частности, предлагается обмениваться солистами, создавать совместные проекты и организовывать совместные гастрольные туры.

Добавим, что помимо Одесского и Львовского в грядущую ассоциацию Оперных театров приглашены так же оперные театры из Киева, Харькова и Днепра.

Таким образом, если проект «выгорит», то он может охватить все ведущие оперные театры страны.