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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесский и Львовский оперные театры хотят породниться?

Категория: Новости


Одесский и Львовский оперные театры хотят породниться?

О необходимости создать ассоциацию оперных театров и тесно сотрудничать в творческом процессе рассказал руководитель львовского театра Василий Вовкун.

По его словам, в частности, предлагается обмениваться солистами, создавать совместные проекты и организовывать совместные гастрольные туры.

Добавим, что помимо Одесского и Львовского в грядущую ассоциацию Оперных театров приглашены так же оперные театры из Киева, Харькова и Днепра.

Таким образом, если проект «выгорит», то он может охватить все ведущие оперные театры страны.



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