Венеция нам не указ!

Так охарактеризовал отношение к возможной резолюции Венецианской комиссии на «языковый закон», принятый недавно украинским Парламентом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он предупредил, что данный закон является дискриминационным для этнических венгров, компактно проживающих в Украине. Поэтому Венгрия будет продолжать блокировать все шаги по евроинтеграции Украины до тех пор, пока данный закон не будет изменен, вне зависимости от вердикта Венецианской комиссии.

По информации ИА «Европейская правда», столь жесткую позицию Виктор Орбан объяснил тем, что согласно действующим в Евросоюзе правилам права национальных меньшинств не подлежат сокращению ни в коем случае. Их можно только расширять.

А новый языковый закон, требующий от нацменьшинств, в том числе и этнических венгров, начиная со средних классов получать образование только на государственном языке, эти права ущемляет.

«Мы будет защищать наших кровных братьев всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами!», — подчеркнул венгерский руководитель.